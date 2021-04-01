新华社北京4月1日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：拉美地区多国3月31日报告单日新增新冠确诊病例数或单日新增死亡病例数创新高。一些国家采取更严格的防控措施应对疫情反弹。

阿根廷卫生部3月31日公布的新冠疫情数据显示，阿根廷新增确诊病例16056例，创2020年10月底以来单日新增病例数新高。该国累计确诊病例2348821例；新增死亡124例，累计死亡55858例；累计治愈2102616例。

阿根廷目前已暂停所有往返墨西哥、巴西和智利的航班。3月29日起，所有落地阿根廷的国际旅客除需在登机前提交核酸检测结果为阴性的证明之外，还要在落地当天和抵达后第7天进行两次检测。

阿根廷部分地区调整了防疫措施。布宜诺斯艾利斯省自3月31日起在省内疫情相对严重的地区禁止凌晨2时至6时的娱乐和商业活动。

古巴公共卫生部3月31日公布的数据显示，该国新增确诊病例1051例，创疫情暴发以来单日新增病例数新高，累计确诊75263例，累计死亡424例。

今年1月起，古巴疫情反弹，古巴政府多次收紧防疫措施，包括减少来自部分国家航班入境、要求入境人员到隔离中心强制隔离5天、部分省停课等。

目前，古巴两款自主研发的候选新冠疫苗“主权02”和“阿夫达拉”处于Ⅲ期临床试验阶段，古巴政府预计在今年内为全民免费接种本土新冠疫苗。

巴西卫生部3月31日晚公布的数据显示，该国新增确诊病例90638例，累计确诊12748747例；新增死亡病例3869例，创疫情暴发以来新高，累计死亡321515例。

巴西主流媒体根据各州卫生厅公布的数据联合统计得出，截至3月31日的一周内，该国平均单日新增确诊病例75154例，比两周前上涨5%；平均单日新增死亡病例2971例，创下新高，比两周前上涨42%。

圣保罗州政府3月31日上午宣布，在该州索罗卡巴市发现类似南非发现的变异新冠病毒。感染者为一名34岁女子。布坦坦研究所所长迪马斯·科瓦斯说，鉴于该女子最近并无旅行史，也没有接触去过南非的人，不能排除这种变异病毒是在巴西产生的可能性。目前尚不能确定新发现的这一变异病毒是否具有更强的传染性。

巴西卫生监督局3月31日批准强生公司旗下杨森制药有限公司研发的一款新冠疫苗在巴西紧急使用。目前已有4款新冠疫苗获批在巴西投入使用。（参与记者：倪瑞捷、朱婉君、宫若涵）

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