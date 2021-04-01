新华社北京4月1日电 题：沙磊为什么溜了

新华社记者

英国广播公司驻华记者沙磊最近离开中国大陆，离境前既没有以任何方式告知中国相关部门，也没有履行一个外国驻华记者离任前应该履行的手续。直接点说，就是脚底抹油，溜了。

这是心虚的表现。

沙磊参与制作的一系列涉华报道显示，这位记者在中国大陆期间是这样开展所谓调查报道的：先骗取采访对象的信任，然后断章取义地运用素材；利用选择性拍摄、配乐和剪辑拼接，制造出和真相大相径庭的视觉效果；从采访到下结论，大搞有罪推定，妄断新冠疫情“原点”在中国，污称新疆存在“强迫劳动”，完全不顾职业道德。

名为记者，实为骗子；名为报道，实为造谣。这是沙磊及其所作所为的本质。最近，新疆有一些民众和实体因为沙磊的假新闻而利益受损，打算起诉他。面对中国民众运用法律维权的正当行为，沙磊心虚了，他知道自己经不起当面锣、对面鼓的考验。否则，他为何不敢应诉？跑什么呢？

沙磊溜了，更凸显英国广播公司的信誉危机。

沙磊的报道，只是英国广播公司制播大量涉华假新闻的缩影。一段时间以来，这家英国媒体肆意捏造关于中国的谣言，其不客观、不公平之处令人触目惊心。

2019年以来，英国广播公司多次在涉港报道上无视暴徒暴行，指责“香港警察暴力执法导致抗议愈发暴力”。今年1月，它播出的武汉疫情纪录片中，居然用中国警察反恐演练的画面来指责中方“用蒙头的手段拘捕民众”。在涉疆报道上，它仅采用几张非实景卫星图片和反华人士的所谓报告，便炮制“世纪谎言”，对新疆大肆抹黑。

这样的媒体，信任它的人自然越来越少。

很多中国人早已看清英国广播公司的造谣行径，一些中国网友如今甚至精辟地将其一些歪曲手法总结为“阴间滤镜”。就是在英国内部，质疑这家媒体信誉的民众也不在少数。英国媒体《每日快报》就曾刊文指出，民调发现，英国几乎一半的受访者都认为英国广播公司近年来在新闻报道方面有失公正。

当然，骗子是不会诚实地承认自己骗人的。接下来，沙磊和英国广播公司很可能会四处宣扬，他们是为“捍卫人权”而“奋斗”。他们捍卫的哪里是什么人权，不过是说谎权和造谣权罢了。

(责编：苏缨翔、杨牧)