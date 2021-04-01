人民网约翰内斯堡3月31日电 （记者李滢嫣、王磊）3月31日，南非外交部副总司长、南非金砖国家事务协调人苏克拉尔在《星报》、《比陀新闻报》、《水星报》、《开普时报》及独立传媒网站发表长篇评论文章，积极评价人类命运共同体理念为人类社会进步提供的中国智慧和中国思路，并从中国的全球影响力、多边主义、中非关系、中南关系等方面阐述对人类命运共同体理念的理解。

文章首先介绍人类命运共同体理念的由来及形成过程，如今这一理念已被联合国机构和国际论坛频繁使用。构建人类命运共同体，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，已成为中国外交政策的核心，代表中国致力于建设更加公正、安全、繁荣的世界秩序的愿景，为世界发展和人类进步提供了中国智慧和中国思路。

文章说，近年来中国在认识到自身全球影响力日益增强的同时，也认识到必须为维护世界和平与安全、促进可持续发展、促进国际合作作出更大贡献。中国作为世界大国，愿与其他国家一道，坚定支持经济全球化，维护全球治理体系。命运共同体包括所有国家和地区，以“不让任何一个人掉队”原则为基础，强调以全面的方式实现所有人可持续发展。中国对国际社会和多边主义的贡献，得益于国内建设取得的举世瞩目成就，如推进改革开放并融入全球经济等。新冠疫情暴发后，中国第一时间推动国际合作，与国际社会分享疫情信息，向包括非洲国家在内的世界多国提供双多边援助等，为全球抗击新冠肺炎疫情作出突出贡献，进一步巩固了在全球的领导地位。

文章说，多边主义是构建人类命运共同体的支柱。中国是多边主义的坚定捍卫者，也是国际体系和全球治理体系改革的坚定推动者，为国际发展特别是欠发达地区发展作出重要贡献。人类命运共同体理念源于和平共处、友好合作的古老中华文明，体现了中国对建立尊重主权安全、实现国家平等的世界秩序的愿景。中国认为争端应该通过对话、伙伴关系和合作来解决，各国应共同致力于建设全球化、一体化和互联互通的世界，通过互利共赢实现共同发展。

文章说，中国高度重视对非交往，将非洲视为构建人类命运共同体的“试验田”。中方秉持真实亲诚理念，推出“一带一路”倡议和亚洲基础设施投资银行等重大经济和金融务实举措，助力非洲发展。中国尊重非洲的政治和经济选择，随时准备帮助非洲大陆尝试新的发展方式，并在世界舞台上扩大自身声音。中国的发展和治理模式为非洲提供了新方案。中国坚持和平发展道路，通过发展促进稳定，是非洲大陆理想的合作伙伴，对非洲经济发展的支持不可估量。中非合作论坛是中国与非洲大陆合作的重要平台，涵盖政治、经济、社会、文化等多个领域；去年以来双方友好合作在共同应对疫情的战役中得到进一步巩固。非中关系是建立在团结合作基础上的牢固友谊，随着人类命运共同体理念深入人心，非中命运共同体必将更加紧密。

文章说，中国是非洲的长期合作伙伴和新投资者，中国希望促进非洲的增长、发展与和平，因此继续加强与中国合作尤为重要。不干涉和尊重国家主权原则是南非外交政策的基石，同样的原则也体现在中国外交政策中。南非与中国面临促进经济增长、发展和繁荣的共同目标，然而南中合作并不仅限于贸易投资及其他关键领域合作，还包括我们共同抗击新冠疫情。中方为支持南非和非洲在内的国际社会抗击疫情作出重要贡献，南非也将继续支持中国与世界各国科学机构和政府分享抗疫经验。南非高度重视金砖国家合作机制，中国是其中的重要角色，也是推动南南合作的关键。金砖国家有求和平、谋发展、促繁荣的共同目标，金砖框架下的南中合作充分表明，南中全面战略伙伴关系已从双边层面延伸到多边领域，双方在许多全球问题上都有相似看法。

文章最后说，只有经济发展、互联互通、相互融合，才能使各地区、各大洲实现共同发展。中国的人类命运共同体理念正是为了让所有国家都享有平等发展机会。中国的巨大经济成就表明，中国不仅是全球包容性经济增长的重要推动者，也是实现更广泛社会可持续发展目标的重要贡献者。中国将进一步助力全球发展，在完善全球治理体系中发挥更加积极作用，在维护基于规则的多边体系中发挥表率作用。

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