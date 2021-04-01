新华社北京4月1日电（国际观察）弥天大谎酿成的那些弥天大祸

新华社记者褚怡

《华盛顿与樱桃树》是西方世界亲子故事，讲的是美国首任总统乔治·华盛顿小时候砍倒父亲最爱的樱桃树并及时承认错误的故事。一句“我不能说谎”常被当作诚实教育的典范。讽刺的是，这则故事是作者杜撰的，华盛顿家里根本没有樱桃树。

这则杜撰的故事不会伤人害命，但一些西方国家杜撰的故事却使不少国家动荡不安，使无数人家破人亡。回放美西方“黑历史”，一个个谎言酿成的种种祸端历历在目，战火动乱中，多少生灵涂炭，多少人流离失所。而谎言下的那些事实真相，终将水落石出，撒谎者的拙劣表演必将为人所不齿。

“大规模杀伤性武器”

2003年3月20日，一枚枚“战斧”式巡航导弹飞向巴格达，开启了持续八年多的伊拉克战争。美国及其西方盟友不顾国际社会强烈反对，绕过联合国安理会，以其认定的时任伊拉克总统萨达姆·侯赛因制造大规模杀伤性武器为由，执意对该国实施军事打击。而时至今日，美方所谓的大规模杀伤性武器依然未见踪影。

英国官方组建的伊拉克战争调查委员会在2016年7月公布的报告中指出，美国和英国发动这场战争的两个理由，即伊拉克生产大规模杀伤性武器和萨达姆支持参与“9·11”袭击的“基地”组织，这两个理由并不成立。

美国承诺推翻萨达姆政权带给伊拉克的自由民主不过是泡影，真正留给他们的是无尽的灾难和伤痛。据美国布朗大学发布的数据显示，战争爆发后十年里，有超过19万人直接死于战事和暴力袭击，其中七成以上是平民。

“化学武器”

2018年4月初，多家西方媒体报道叙利亚杜马镇发生“化学武器袭击”事件，图片和视频画面显示受袭者大多是妇女和儿童。叙利亚政府坚决否认使用化学武器的指责，称有关消息“是反政府武装支持的媒体编造的假新闻”。4月13日，时任美国总统特朗普宣布对叙利亚实施打击，美英法三国发动的空袭把已经在战火中挣扎的叙利亚人民再次推向深渊。

然而，2019年2月，英国媒体制片人利亚姆·达拉提在社交媒体上发文称，经过近6个月调查，他“完全确认”发生在杜马镇的所谓“化武袭击”相关医院视频系人为导演拍摄。据伊朗法尔斯通讯社报道，在叙利亚政府军占据杜马镇郊区以后，军方人员发现了相机和电影制作设备。

哈佛大学肖伦斯坦中心研究员詹姆斯·哈金在文章中写道，杜马袭击事件中的错误信息极具警示性。在假新闻时代，这是宣传战的又一次编排。

“挽救生命”

2011年3月22日，在以美国为首的西方国家对利比亚实施多日军事打击后，时任美国总统奥巴马说，美军在利比亚的军事行动还将继续，以达到“挽救生命”的“人道主义目的”。奥巴马在3月28日的全国演讲中强调对利比亚动武是为了整个国际社会的利益。他说军事行动已阻止卡扎菲政权实施一场针对平民的“大屠杀”。

但卡扎菲政权被推翻后，利比亚却没有得到西方承诺的幸福，而是安全形势持续恶化，陷入动荡。

肯尼亚国际政治问题分析人士戈弗雷·阿约奥表示，西方国家真实目的就是希望将卡扎菲政权推翻，进而建立“傀儡政府”，以期保障自己在利比亚境内的巨大经济利益。马达加斯加塔那那利佛大学法学教授让·埃里克认为，石油利益是法英美等西方国家军事打击利比亚卡扎菲政权的根本目的。

空头支票

2004年，乌克兰在西方国家支持下发生“橙色革命”。有媒体披露，在此过程中，美国中央情报局甚至亲自“操刀”，发动全面舆论攻势，造谣乌克兰大选中的“舞弊”行为。

英国《卫报》前记者谢默思·米尔恩曾指出，自20世纪90年代以来，西方一直试图通过将乌克兰纳入北约等方式，来削弱俄罗斯的影响力，并利用乌克兰“成为保障欧洲——大西洋安全的重要推动力”。

事实证明，从2004年的“橙色革命”到2013年以来的乌克兰危机，颜色革命没有让乌克兰获得西方承诺的“民主、自由、和平、繁荣”，曾经的工业强国、欧洲粮仓陷入空前分裂、满目疮痍。

舆论骗局

1999年3月至6月，以美国为首的北约打着“防止科索沃人道主义危机”旗号，在未经联合国安理会授权的情况下，悍然轰炸南联盟。

此前，时任美国国务院发言人鲁宾公开宣称，科索沃发生了所谓的“种族清洗”。而战争中，西方媒体报道对新闻事实进行倾向性和选择性的报道。美英政要在电视演讲中反复使用“种族清洗”“大屠杀”等词汇，极力引导舆论。但后来，北约发言人杰米·谢伊承认，美国务院当时曾经提供了假消息。这场危及整个巴尔干地区安全局势的战争，对国际战略格局产生了重要影响，所产生的问题一直持续至今。

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