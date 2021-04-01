新华社北京4月1日电 题：“美国药方”埋下全球隐患

新华社记者傅云威

继半个多月前签署1.9万亿美元经济救助计划后，美国总统拜登3月31日宣布2.25万亿美元基建计划。如果付诸实施，这将使得白宫近一年来累计出台的刺激计划规模飙升至空前的约8万亿美元。

美联储以“无上限”量化宽松政策配合白宫大水漫灌式的强刺激，分析人士惊呼，时下美国财金政策组合，实属现代经济治理的“实验性举动”，其后果吉凶难测。

人们不禁要问，被美国当局奉为“良药”的强刺激措施，是否真能治愈美国经济沉疴，其全球影响几何？

从应对危机角度看，短期成规模刺激措施确实有助于美国经济从危机中快速复苏。然而，持续强刺激势必加剧美国财政危机和市场乱象，非但无助于解决美国经济深层危机，反而会使问题积累和恶化。

美财政部数据显示，2020财年美财政赤字已达创纪录的3.13万亿美元，公共债务达到21万亿美元，占国内生产总值的102%。沉重的债务压力，难免制约美国经济增长的可持续性。同时，刺激计划带来的货币超发风险，可能造成美国经济过热和通胀压力上升，并让更多资金流向房地产和金融市场，吹大资产泡沫，鼓励市场投机，而非实体经济增长，进而加剧美国经济长期存在的脱实向虚趋势和贫富分化局面。

去年以来，疫情冲击下，美国大量实体企业宣告破产，金融市场却不断刷新历史峰值。今年初，美国三大股指齐创收盘新高。新一轮刺激计划预计将进一步推高美国资本市场估值，给富裕阶层带来丰厚回报。市场观察网站专栏作家雷克斯·纳丁撰文指出，美国经济复苏将呈现“K型”曲线，在不同人群中分歧明显。他认为，过去数十年来，美国前1%的富裕人群已掌握美国三分之一的财富。

由此可见，大规模强刺激堪称美国应对危机的一副猛药，却算不上固本培元的良药。由于缺乏结构性配套改革，这副猛药无法根治贫富悬殊、产业空心化等美国经济沉疴，对其过度依赖还有恶化病情的副作用。对此，美国前财政部长、哈佛大学经济学教授劳伦斯·萨默斯批评说，当前美国宏观经济政策可谓40年来“最不负责任”。财政、货币政策两大因素共振可能加剧通胀。如果美联储届时对宽松货币政策“猛踩刹车”，可能将经济推向衰退。

美式强刺激的溢出效应同样不容忽视。作为国际最主要储备货币美元的发行方，美国在运用财政和货币政策方面握有特权，巨额债务可透过体量巨大、流动性超强的美债市场实现转嫁，借贷成本可通过美联储的持续宽松不断压低，强刺激措施引起的通胀压力将被转移到其他经济体身上。

近期，由于美联储持续释放宽松政策信号，市场对通胀和经济过热的忧虑高企，拉动美国10年期国债收益率飙涨至1.7%以上。这导致国际资本加速回流美国，给不少债台高筑、储备不足的新兴经济体造成资金外流、债务违约等风险。

国际金融协会近期发布报告，今年3月第一周，新兴市场近半年来首次录得资金净流出，每日资金流出约2.9亿美元。让人不免担忧，今后美联储政策一旦转向，甚至仅透出意欲缩表的口风，都可能引发可怕的多米诺骨牌效应，给新兴市场经济体以沉重打击。

新加坡国立大学商学院教授艾格华指出，美国是在为自己的利益行事，并不关心全球市场波动对其他经济体可能产生的影响，“不管怎样，对发展中国家来说都很难”。事实上，面对美国通胀预期重压，包括巴西、俄罗斯、土耳其在内的新兴经济体开始出于挽留资本、遏制本币贬值、舒缓通胀压力等目的，被动提早加息，尽管这样做可能不利于经济复苏。

势如累卵的局面下，无休止的美式强刺激，正给世界经济安全带来更大隐患，但这些似乎并不是美国所关心的。一如美国前财政部长约翰·康纳利所言：“美元是我们的货币，却是你们的问题。”

对此，饱受美元霸权之苦的各国不得不防，包括美国的盟友在内。

(责编：苏缨翔、杨牧)