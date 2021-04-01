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红十字国际委员会主席：多数叙利亚人面临10年来最严峻人道状况

2021年04月01日17:25 | 来源：新华社
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新华社大马士革4月1日电（记者汪健 郑一晗）红十字国际委员会主席彼得·莫雷尔日前在大马士革接受新华社记者采访时表示，受长期冲突、大规模流离失所、外部制裁、新冠疫情等影响，大多数叙利亚人正面临叙危机爆发10年以来最严峻的人道、经济和社会状况。

莫雷尔说，叙当下通胀加速，很多地区能源、食物、饮用水、关键医疗物资短缺，约8成叙利亚人生活在国际贫困线以下。他表示，叙境内超过三分之一建筑类基础设施被毁，医院接收能力不到战前一半，多座发电厂被毁，能源供应状况不断恶化。“由于电力短缺，仍在运作的医院也可能无法开动仪器设备。”

莫雷尔表示，疫情不仅给叙民众生命健康带来负面影响，也重创了叙利亚经济。“多年以来，叙利亚经济和黎巴嫩经济关系密切，随着黎巴嫩经济下行，叙经济也遭受严重影响。”

叙东北部霍尔难民营仍生活着数万名妇女和儿童，对此，莫雷尔说，那里的民众面临食物、医疗等基本物资和服务短缺的困境，大量青少年长期得不到教育机会。这些民众长期滞留难民营，相关身份背景调查、司法程序、遣返过程进展缓慢。“他们不知道自己还要待多久，这种不安全感也是一种人道问题。”

在叙不同地区，红十字国际委员会已在各方协调下进行多次人道救援行动，在霍尔难民营等各个地点展开食物、医疗救助。莫雷尔说，因各方意见不一，目前红十字国际委员会进入叙西北部伊德利卜地区仍有困难。莫雷尔呼吁在对叙制裁和重建议题上避免政治化辩论。“红十字国际委员会建议，国际社会应对这些议题达成共识，即使要施加制裁，也需设置更多豁免项，才能使基础设施再度运转或得到修复。”

(责编：苏缨翔、杨牧)

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