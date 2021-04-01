新华社华盛顿3月31日电 题：拜登基建计划钱从哪里来？

新华社记者高攀 许缘 熊茂伶

美国总统拜登3月31日宣布一项总额约2.25万亿美元的基础设施建设一揽子计划，以升级美国现有基础设施，刺激经济复苏和创造就业。

分析人士认为，基建投资资金谁来承担、能否得到国会批准、投资会否增加美国乃至全球经济金融风险，都将是拜登政府推进计划时需要回答的问题。

钱投到哪里去

根据拜登公布的这份基建计划，美国未来8年将投资6210亿美元改善交通基础设施，修复和更新高速公路、桥梁、港口、机场、轨道等公共交通基础设施。其中，1740亿美元将专门用于发展电动汽车市场，在全国建立50万个电动汽车充电桩。

拜登还提议投资5800亿美元用于振兴制造业、研发创新与劳动技能培训，4000亿美元用于改善老弱病残者护理服务，1000亿美元用于数字基础设施建设。其他资金将投入住房改善、学校设施更新、电网基础设施改造、清洁饮用水和废水处理设施改善等领域。

钱从哪里来

拜登希望通过增加企业税为基建计划提供资金。他同时公布一项公司税制改革计划，提议将联邦企业所得税税率从目前的21%上调至28%，并将美国企业海外利润的最低税率从10.5%提高至21%，以限制美国企业海外避税、激励它们在美国国内扩大投资。这将大幅逆转特朗普政府2017年出台的大规模减税法案，当时美国将联邦企业所得税税率从35%下调至21%。

白宫预计，增税计划将使得联邦政府在未来15年增加约2万亿美元收入，可抵消基建计划的成本。但据美国基石宏观咨询公司分析师唐纳德·施奈德测算，基建计划仍然会导致美国财政赤字累计增加约5000亿美元。

商界态度如何

拜登对企业加税的提议遭到美国商界强烈反对。代表超过300万家美国企业的美国商会高级副会长尼尔·布拉德利当天发表声明说，拜登提出的基建融资方案“危险且具有误导性”，将令美国经济复苏放缓并降低美国企业的全球竞争力，大型基建项目应由从基建投资中受益的用户埋单。

由约200家美国大公司高管组成的“商业圆桌会议”也强烈反对提高企业税。“商业圆桌会议”总裁兼首席执行官乔舒亚·博尔滕表示，该组织向来支持“用户付费模式”为基建项目融资，美国决策者应避免为经济增长和创造就业增添新的障碍，特别是在经济复苏期间。

国会能否过关

美国国会民主、共和两党对于如何筹集资金分歧很大。民主党希望通过对企业加税为基建计划融资，但共和党向来坚决反对任何加税计划。

同时，民主党内部对于基建投资和税制改革远未达成一致，一些激进左翼民主党议员认为拜登提议的基建投资规模远远不够，应出台更大规模投资计划。

由于基建投资并不像经济纾困那样紧急，专家预计美国国会将在基建投资立法方面耗费更长时间。但白宫期待基建投资立法能在5月底取得明显进展，并在今年夏季得到国会批准。

宏观风险几何

除基建投资外，拜登未来几周还将公布一项扩大医疗保健、儿童保育、教育等政府支出的计划。美国媒体披露，这两项计划的支出总规模介乎3万亿至4万亿美元。而过去一年美国为应对疫情和支持经济复苏已累计出台约6万亿美元的财政纾困法案，美国政府债务负担势必因新的投资计划进一步加重。

美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼告诉新华社记者，拜登基建计划将令异常庞大的美国财政赤字进一步攀升，这会加大美国经济过热风险，推动美国长期国债收益率上升，并可能造成金融市场动荡。

美国宏观经济政策还可能带来显著外溢影响。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃日前警告，美国经济复苏加快可能导致利率水平迅速升高，引发全球融资环境急剧收紧，使大量国际资本流出新兴和发展中经济体。这尤其会给外部融资需求巨大且债务水平较高的中等收入国家带来严重挑战。

(责编：艾雯、杨牧)