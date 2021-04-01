因声明“拒用新疆棉”遭到中国网友抵制的瑞典服装品牌H&M公司3月31日发表最新声明宣称，该公司对中国市场的长期承诺“依然坚定”，希望做“负责任的采购者，不论在中国还是世界其他地方”，“致力于重新获得中国消费者、同事和商业伙伴的信任和信心”。值得注意的是，H&M声明全文未提及新疆，也没有对该公司去年发布“我们不与位于新疆的任何服装制造工厂合作，也不从该地区采购产品/原材料”的声明做出解释。对于这份声明，中国网友们并不买账，纷纷批评H&M“只想在中国捞钱”“一点诚意也没有”。

法新社称，H&M的声明表示，该公司“正尽一切努力”应对中国消费者的抵制浪潮，但没有说采取了什么行动。在被抵制前，中国是该公司的第三大市场，中国市场营收占H&M总营收的6%，店面数量占10%。报道称，H&M的声明正值该公司发布季度财报之际。H&M公司31日公布2020年12月至2021年2月财季数据，税前亏损达到13.9亿瑞典克朗（约合人民币10.4亿元），一年前同期盈利25亿瑞典克朗。受疫情影响，H&M在全球的约5000家门店有1500家被暂时关闭。H&M首席执行官称，据保守估算，2021年将净关店250家，目前在中国关闭约20家门店。截至2020财年，H&M在中国内地146个城市共拥有445家门店。

“静等风波过去”似乎是H&M目前的策略。美国彭博社30日引述对中国欧盟商会主席伍德克的采访称，中国人针对H&M等品牌拒绝使用新疆棉花产生的愤怒终将消逝，“该发生的事就让它发生好了，保持低调、静待风波过去然后重新来过”，“中国用户热爱欧洲产品和品牌，我想纺织品也是一样”。伍德克说，随着中国经济从新冠疫情中快速复苏，中国市场“拯救”了许多公司，但这些公司“同时也面临这一类的政治压力”。

H&M的伎俩早被中国网友看清。一位新浪微博网友31日评论说：“中国对你们来说仍是重要的市场，但是你们对中国来说是多余的品牌。”（环球时报记者 于文）

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