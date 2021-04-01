参考消息网3月31日报道 3月31日，H&M在公布季度财报的同时，还发表了一份关于在华经营的声明。遗憾的是，声明不仅未就其基于谎言宣称抵制新疆棉的行为道歉，而且声称，希望“无论在中国还是其他地区，做负责任的采购者”。这一语焉不详的表态再次引发中国网友的强烈不满。

在季度亏损超过1亿美元的背景下，H&M特别发表声明承认，“中国是非常重要的市场”，而且誓要“致力于重新获得中国消费者、同事和商业伙伴的信任和信心”，固然不乏急于止损的意味。但假如H&M能正视近来中国网友要求其道歉的呼声，顺势而为，本可借此次声明释放善意信号，修复自己的在华形象。可惜H&M再次错判形势，错失机会。

前有H&M、后有耐克……它们之所以陷入排山倒海般的声讨，并非中国网友太过苛责。没有任何国家或地区的消费者能一边忍受子虚乌有的污蔑，一边心甘情愿地埋单。如果H&M们当真要重获中国信任，就请兑现声明中的承诺，不仅遵守中国法律法规，不信谣不传谣，而且遵照其“以信任、尊重、诚信和对话为基础的价值观”，尊重中国网友的感情，立即以诚信的态度，公开道歉！（文/翊坤）

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