人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

参考微评｜H&M们，请正视中国网友要求“道歉”的呼声！

2021年04月01日16:45 | 来源：参考消息网
小字号

参考消息网3月31日报道 3月31日，H&M在公布季度财报的同时，还发表了一份关于在华经营的声明。遗憾的是，声明不仅未就其基于谎言宣称抵制新疆棉的行为道歉，而且声称，希望“无论在中国还是其他地区，做负责任的采购者”。这一语焉不详的表态再次引发中国网友的强烈不满。

在季度亏损超过1亿美元的背景下，H&M特别发表声明承认，“中国是非常重要的市场”，而且誓要“致力于重新获得中国消费者、同事和商业伙伴的信任和信心”，固然不乏急于止损的意味。但假如H&M能正视近来中国网友要求其道歉的呼声，顺势而为，本可借此次声明释放善意信号，修复自己的在华形象。可惜H&M再次错判形势，错失机会。

前有H&M、后有耐克……它们之所以陷入排山倒海般的声讨，并非中国网友太过苛责。没有任何国家或地区的消费者能一边忍受子虚乌有的污蔑，一边心甘情愿地埋单。如果H&M们当真要重获中国信任，就请兑现声明中的承诺，不仅遵守中国法律法规，不信谣不传谣，而且遵照其“以信任、尊重、诚信和对话为基础的价值观”，尊重中国网友的感情，立即以诚信的态度，公开道歉！（文/翊坤）

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部