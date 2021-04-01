新华社北京3月31日电（记者董雪、许可）针对美国国务院30日发布《2020年国别人权报告》称中国政府在新疆进行“种族灭绝”，外交部发言人华春莹31日说，美方基于个别反华势力的谎言和虚假信息，妄自断言中国新疆存在“种族灭绝”，是荒谬至极的世纪谎言，是对中国人民的极大侮辱和侵犯，也是对国际法和国际关系基本准则的严重践踏。

华春莹在当日例行记者会上表示，灭绝种族罪是公认的严重国际罪行。1948年12月，联合国大会通过《防止及惩治灭绝种族罪公约》，明确规定了灭绝种族罪的定义。对灭绝种族罪的认定需要经过权威、严格的法律程序，要经得起事实和历史的检验。任何国家、组织和个人都没有资格和权力随意认定别国犯有“灭绝种族罪”。在国际关系中，任何国家都不能将这个罪名用作信口开河、恶意操弄的政治标签。

华春莹说，大量事实早已证明，美方不断援引炒作的所谓调查报告是反华极端分子郑国恩之流炮制编造的虚假信息，几个所谓的“证人”只不过是被他们利用培训出来的“演员”，而相关媒体则居中扮演了“扩音器”和谎言传播机的作用。他们的拙劣表演漏洞百出，对此，中国新疆方面、包括美国人士在内的很多外国人士都已通过各种方式予以揭露和批驳。

华春莹指出，所谓“灭绝种族”是对中国民族政策的污蔑、对新疆发展成就的污蔑。中国是统一的多民族国家，根据中国宪法和民族区域自治法，各少数民族的合法权利和权益得到充分保护，各民族的平等、团结、互助、和谐关系得到有效维护。可以毫不夸张地说，中国的少数民族政策比美国的好得多、公平得多，在中国的少数民族比在美国的少数族裔幸福、平等、有尊严得多。

华春莹说，美国作为一个大国，无视新疆安全繁荣发展的现实和2500万各族群众团结和睦的事实，仅仅依据几个所谓伪学者伪证人的说法就随意给中国扣上“种族灭绝”的帽子，只能更加戳穿美方所谓讲法治规则的虚伪面目，只能更加证明美方企图制造所谓新疆问题来阻遏中国发展的战略阴谋。

“美国现在对中国新疆穷凶极恶、气急败坏胡乱进行的指责和乱扣的帽子，事实上都是他们自己犯过的罪、做过的恶，都是他们自己罪恶的反射。”华春莹说，今年联合国人权理事会审议美国国别人权报告时，有110多个国家对美国人权问题提出了批评，要求美国切实解决自身存在的歧视少数群体等系统性问题。美国根本没有资格指责中国的人权问题，他们自编自导自演的这出戏该收场了，美国政客该从自己“楚门的世界”里清醒过来了！

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