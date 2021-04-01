在今天（31日）举行的外交部例行记者会上，发言人华春莹在回答有关BBC记者沙磊的问题时说，我也是这两天在沙磊常驻记者证要延期的时候，才得知沙磊已经不辞而别。他离境前没有以任何方式告知中方相关部门，他因何原因离境我们不知道。

华春莹说，沙磊是非正常离任，因为他没有履行一个外国驻华记者离任前应该履行的手续。的确我们也听说，新疆有一些民众和实体因为沙磊的涉疆假新闻利益受到损害，打算起诉沙磊。这完全是民间行为，与中国政府无关。中国现在正在推进全面依法治国，民众运用法律手段维护自身权利和利益的意识在不断增强。我们也没有听说有中国政府部门威胁他。所以，如果沙磊认为他的报道是公正的、客观的，他就应该勇敢地应诉，不用害怕。如果有证据表明他受到了威胁，他就应该报警，我们会保护他的安全。但是他跑什么？这说明了什么问题？

在记者会上，华春莹向中外记者展示了一段视频，内容是一名外国博主讲的关于BBC和郑国恩的故事。华春莹表示，这个视频验证了谎言链条是怎么回事。

华春莹指出，BBC制播了大量带有强烈意识形态偏见的假新闻，严重偏离媒体报道客观、平衡、公正的立场，特别是在涉疆、涉港和涉新冠肺炎疫情问题上散布了大量虚假信息，因此遭到了中国人民的强烈反对。中方多次向该台提出了严正交涉，希望他们严肃对待中方立场，摒弃反华意识形态偏见和双重标准，停止对华污蔑、抹黑、攻击，客观、公正、准确地报道中国。

华春莹表示，BBC在报道中国时的不客观、不公正令人触目惊心。比如，今年1月份BBC播出的武汉疫情纪录片，居然用中国警察反恐演练的画面来指责中方“用蒙头的手段拘捕民众”。另外，BBC有英国皇家特许证，英国通信管理局可以监管BBC的国内部门，但唯独不可以监管BBC国际频道。也就是说，负责对外传播英国价值观的BBC国际频道拿到了为所欲为的“尚方宝剑”，其国际频道不需要受到任何监管。不久前，英国学者大卫·塞奇威克出了一本书，名叫《假新闻工厂——来自BBC的故事》。他认为，现在BBC实际上已经演变成了一个顽固的政治竞选团体。非常有意思的是，英国《每日快报》也发表了一篇题为《BBC的失败》的文章，里面专门提到了一项在英国进行的民调，发现几乎一半的人都认为BBC近年来在新闻报道方面有失公正。

华春莹强调，中方始终依法依规保护外国记者在中国正常采访和工作的权利，我们也一直努力为外国记者在华生活和工作提供便利和协助。我们反对的是针对中国的意识形态偏见，反对的是借所谓新闻自由炮制假新闻，反对的是违反新闻职业道德的行为。当一家媒体把意识形态和自己认为正确的价值观凌驾于真实之上时，这和在抗击疫情过程中将政治凌驾于科学之上的做法又有什么区别呢？后者付出的是生命的代价，前者必然付出信誉的代价。

（总台央视记者 赵晶 孔禄渊）

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