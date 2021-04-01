当地时间3月31日晚，中国政府和中国人民解放军援老挝新冠疫苗运抵老挝首都万象瓦岱国际机场。这是中国援助老挝的第二批新冠疫苗。老挝总理潘坎·维帕万、副总理兼国防部长占沙蒙·占雅拉上将和中国驻老挝大使姜再冬到机场迎接。

潘坎·维帕万代表老挝党、政府以及老挝人民向中国党和政府以及中国人民长期以来对老挝的关心关怀和宝贵援助表示衷心的感谢。他表示，感谢中方始终视老方为命运共同体，在老挝需要的时候提供帮助。至于老挝的疫情防控，在中方的大力帮助下，以及老挝党和政府的坚强领导下，取得了喜人的成果，确诊病例不到50人。老方对此感到非常骄傲，并认为这是中老两国政府，以及人民共同合作的成果。老方愿意始终坚定地贯彻和中方的命运共同体精神以及全面战略合作伙伴关系。中老两国之间的防疫合作是世界防疫合作的典范。

潘坎·维帕万表示，本次援助具有重要意义，将为老挝政府以及人民抗击疫情提供有力保障，有效提高新冠肺炎防控能力。老方将使本次援助发挥出最大效益。

姜再冬表示，本次援助既充分展现了中方为实现疫苗在发展中国家可及性不断作出的中国贡献，也生动诠释了中老命运共同体守望相助的深刻内涵。我们愿同老方携起手来，共同推动构建人类卫生健康共同体，使疫苗真正成为普惠可及的公共产品，真正成为各国民众都能负担的“人民疫苗”。

今年2月，中国政府曾向老挝无偿援助一批新冠肺炎疫苗，老方已优先给医护人员、海关工作人员等高风险人群接种中国疫苗。（总台记者 徐德霖）

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