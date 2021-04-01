当地时间3月31日上午，一架装载中国政府援助斯里兰卡新冠疫苗的斯航班飞机抵达科伦坡班达拉奈克国际机场，斯里兰卡总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨率领多名部长前往机场迎接中国疫苗。

在题为“传承中斯友好、共筑抗疫长城”的疫苗移交仪式上，中国驻斯里兰卡大使戚振宏与斯里兰卡负责药品生产、供应和监管的国务部长贾亚苏马纳分别代表两国政府签署了疫苗移交证书。随后戚振宏向戈塔巴雅总统正式移交了这批疫苗。

△戚振宏大使向戈塔巴雅总统转交了象征中方援助疫苗的药箱

戚振宏在仪式上致辞表示，中国援斯疫苗的到来，再次彰显了两国和两国人民深厚的兄弟情谊，再次昭示了团结互助是早日战胜疫情、构建人类卫生健康共同体的必由之路。面对疫情，两国患难与共，携手并肩，共筑抗疫长城，巩固和升华了中斯友谊。中斯战略合作伙伴关系在疫情之后必将不断迈上新台阶。

贾亚苏马纳表示，中国这次向斯捐赠疫苗是象征中斯友谊的一个非常重要的里程碑。他代表斯里兰卡政府向中国政府和中国人民在疫情暴发以来向该国提供的巨大而宝贵的援助致谢。

据悉，中国政府此次向斯里兰卡捐助的新冠疫苗是由国药集团中国生物生产。今年3月20日，斯里兰卡国家药品监管局批准国药集团新冠疫苗在该国紧急使用。随后，斯政府表示愿将全体在斯中国公民纳入免费接种计划。（总台记者 高瞻）

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