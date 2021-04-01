当地时间3月31日晚，中国政府和中国人民解放军援柬埔寨新冠疫苗运抵柬埔寨首都金边。柬埔寨副首相兼国防大臣迪班、柬埔寨卫生大臣蒙文兴和中国驻柬埔寨大使王文天等到机场迎接。

柬埔寨副首相兼国防大臣迪班代表柬埔寨政府和人民，向中国政府和人民长期以来给予柬方的慷慨支持和无私帮助表示最诚挚的感谢。他表示，疫苗接种是柬政府抗击新冠肺炎疫情、维护人民生命安全的重要战略，有助于降低疫情对柬经济社会的冲击。2月7日首批中国新冠疫苗运抵后，柬政府立即组织为重点人群实施紧急接种，全力确保中方援柬疫苗使用的及时性和有效性。中方援助疫苗为柬政府做好抗疫工作发挥了不可替代的重要作用。

中国驻柬埔寨大使王文天表示，中国始终秉持人类命运共同体理念，积极履行将新冠疫苗作为全球公共产品的承诺，充分发挥全球抗疫物资最大供应国的作用，为构建人类卫生健康共同体做出积极贡献。

王文天表示，当前柬埔寨国内疫情传播出现局部反弹，作为“铁杆”朋友和命运共同体，中方视柬方面临的挑战和困难为自己的挑战和困难，愿同柬方一道努力，坚定推进中柬抗疫合作，直至柬埔寨彻底战胜疫情。

今年2月7日，中方曾向柬方援助首批新冠疫苗，柬埔寨已优先给医护工作者、军人、教师、记者、出租车司机等高风险人群优先接种。（总台记者 冯辉 张艳萍）

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