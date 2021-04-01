3月31日，在巴基斯坦首都伊斯兰堡附近的努尔汗空军基地，巴负责国家卫生服务的总理特别助理费萨尔·苏丹（前）在巴政府采购的两批中国新冠疫苗交付仪式上讲话。 新华社记者 蒋超 摄

新华社伊斯兰堡3月31日电（记者李浩 蒋超）巴基斯坦政府采购的两批中国新冠疫苗交付仪式31日在巴首都伊斯兰堡附近的努尔汗空军基地举行。

巴政府采购的首批中国康希诺新冠疫苗和首批中国国药集团新冠疫苗分别于30日晚和31日运抵巴基斯坦。巴负责国家卫生服务的总理特别助理费萨尔·苏丹、中国驻巴使馆公使衔参赞庞春雪等出席两批疫苗的交付仪式。

3月31日，在巴基斯坦首都伊斯兰堡附近的努尔汗空军基地，巴负责国家卫生服务的总理特别助理费萨尔·苏丹（前）在巴政府采购的两批中国新冠疫苗交付仪式上讲话。 新华社记者 蒋超 摄

苏丹在仪式上表示，巴基斯坦政府此次采购的中国疫苗将有力支撑巴疫苗接种行动，巴方对国药疫苗和康希诺疫苗的有效性和安全性很有信心，计划从中国采购更多疫苗。他说，巴基斯坦正遭受第三波疫情冲击，民众应严格遵守戴口罩、保持社交距离等防疫规定。

庞春雪对新华社记者表示，不论是援助还是出口新冠疫苗，中国始终将巴基斯坦放在优先位置，这是两国“铁杆”情谊的体现。中国将继续为巴基斯坦的抗疫工作提供支持。

此前，中国政府和军队已向巴基斯坦援助三批国药疫苗。在收到中国援助的新冠疫苗后，巴基斯坦于2月初启动全国疫苗接种。

巴基斯坦卫生部网站31日公布的数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例4757例，累计确诊667957例，累计死亡14434例，累计治愈603126例。

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