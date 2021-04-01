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国际锐评：世卫病毒溯源报告抽了美西方造谣者一记耳光

2021年04月01日16:28 | 来源：央视新闻客户端
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　　世界卫生组织30日正式发布中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告。报告确认了联合专家组此前武汉发布会的结论，指出新冠病毒“极不可能”通过实验室传人。这一结论，不啻是抽了那些炮制“武汉实验室泄漏病毒”谣言的美西方政客一记耳光。

　　病毒溯源是一种科学活动，需要的是时间，而不是毫无根据的“有罪推定”。正如世卫组织总干事谭德塞30日所言，“这份报告是非常重要的开端，而不是结束。我们还没有找到病毒来源。我们必须以科学为准绳，不遗余力地开展工作”。

　　然而，一些西方反华政客和媒体早就坐不住了。在报告还未正式发布前，他们就向世卫施压，希望世卫能够迎合他们的反华“口味”。在报告发布后，美国更是纠集极少数国家发表所谓的联合声明，质疑和否定世卫组织这份报告，把所谓“中方不配合调查”等冷饭再拿出来翻炒，意图搞进一步政治施压。

　　世卫组织新冠病毒溯源国际专家组组长彼得·安巴雷克

　　对此，世卫组织新冠病毒溯源国际专家组组长彼得·安巴雷克30日给予了明确回应，“报告的篇幅、材料的数量、报告的结果分析和数据，本身就已经说明了合作的程度”。

　　确实，中方在国内疫情防控任务十分繁重的情况下，两次邀请世卫专家来华开展溯源研究，本身就是开放、透明和负责任的体现。在2021年1月14日至2月10日期间，中国专家和来自世卫组织及10个国家的国际专家共同组成联合专家组，共同参访了包括武汉病毒研究所在内的9家单位，并与医务人员、科研人员、康复患者、牺牲医务人员家属、普通百姓等进行了座谈。此外，中方还逐条展示了特别需要关注的原始数据，中外专家所掌握的信息根本不存在差异。

　　中方为联合专家组在武汉工作提供的协助，得到了多名世卫组织国际专家的肯定。他们说，中方开放程度“始料未及”，武汉之行成果“超出预期”。针对美西方炒作科学家们无法在中国“自由工作”，联合专家组成员库普曼斯回应说，她和整个团队均无此经历。

　　病毒溯源的目的非常明确，就是科学地应对人类共同的威胁，而不是找出被怪罪的对象。国际社会需要做的，就是为科学家们的研究提供便利，让他们能够心无旁骛地运用专业知识早日找到病毒源头。任何将溯源问题政治化的行为，只会阻碍破坏全球抗疫努力，导致更多的生命损失。

　　外界看到，中方正在尽最大努力为全球病毒溯源工作作出自己的贡献。比如参与共提了世卫大会涉新冠肺炎决议、支持在世卫组织主导下各成员国就病毒动物源头研究开展合作等。这次发布的中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告，为人类更好认识病毒提供了一份科学指南，经得起历史的考验。

　　更为重要的是，病毒溯源是一项全球性任务，不能只盯着武汉。世界各地都有早期新冠病例陆续被发现，病毒溯源理应在多国多地开展。随着病毒溯源的中国部分结束，报告提出了下一步研究建议，包括建立全球统一的数据库、在全球更广范围内继续寻找可能的早期病例、全球科学家在多国多地寻找可能成为病毒宿主的动物物种等。

　　期待相关国家像中国一样开放、透明、负责任，邀请世卫专家开展溯源研究。特别是疫情最严重的美国能积极配合全球溯源工作，给全世界一个交代。将疫情政治化打败不了病毒，只有尊重科学、团结合作，才能救民众于困境。

　

(责编：于洋、刘叶婷)

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