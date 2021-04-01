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老挝总理：中老守望相助堪称全球抗疫合作的典范

2021年04月01日16:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷4月1日电 （记者孙广勇）3月31日晚，中国政府和军队援助老挝的新冠肺炎疫苗运抵老挝万象瓦岱国际机场，这是中方第二批援老疫苗。中国驻老挝大使姜再冬在机场同老挝政府总理潘坎交接并先后致辞。

姜再冬说，今年2月8日凌晨，中国政府首批援老新冠肺炎疫苗抵达万象时，我曾在这里迎接并接受采访，强调中国疫苗诠释生命至上、助力山河无恙、展现大国担当。时隔一个多月，在老挝人民的泼水节来临之际，中国军机又专程送来中国政府和军队的援老疫苗，而且数量远超首批，不啻泼水节前的及时雨，既充分展现了中方为实现疫苗在发展中国家可及性不断作出的中国贡献，也生动诠释了中老命运共同体守望相助的深刻内涵。

潘坎说，中方在短短一个多月内，两次向老挝提供疫苗，不仅数量更多，而且中国军队也加入援助行列，这既是构建老中命运共同体的重要实践，也是对上周刚刚产生的老挝新一届政府的有力支持。我谨代表老挝党、政府和人民，向中国党、政府和人民表示衷心感谢。借此机会，我还要向大家通报，中方援助的第一批疫苗老方已安排在全国范围接种，迄未出现任何不良反应报告，充分证明中国疫苗安全有效质量高，完全可以放心使用。老方也将加紧制定这批疫苗的使用计划，确保用到实处、发挥实效。老中是同舟共济的命运共同体，我们愿积极考虑在老中国公民的接种需求，并根据实际情况作出妥善安排。

潘坎指出，在周边国家疫情形势持续严峻的不利形势下，老挝迄今确诊病例总共不到50人，且本土疫情得到有效控制，防控工作取得重大战略成果。这离不开中国同志的倾力相助，甚至可以说，这一成果的取得，是老中守望相助抗疫合作的胜利，堪称全球抗疫合作的典范，必将为推动人类卫生健康共同体建设作出积极贡献。 

(责编：于洋、常红)

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