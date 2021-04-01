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世卫组织呼吁达成新的国际条约以应对未来大流行病

2021年04月01日13:14 | 来源：新华社
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　　新华社日内瓦3月31日电（记者刘曲）世界卫生组织3月31日呼吁，全球应采取联合行动，达成一项新的国际条约，以防范和应对未来发生的大流行病和重大突发卫生事件。

　　世卫组织当天发布声明说，各国应共同努力，争取就大流行病防范和应对达成一项新的国际条约。条约的主要目标是提高全球各国和各地区对新的大流行病的抵御能力，在警报系统、数据共享、科学研究等领域增进国际合作，在全球范围内加强疫苗、药物、诊断工具、个人防护装备等的生产与分发。

　　声明称，这一条约将植根于世卫组织的《组织法》，并以现有全球卫生文件特别是《国际卫生条例》为依据。

　　在3月30日世卫组织举行的会员国通报会上，中国代表团表示，中方一直积极致力于大流行病的防范和应对，维护全球卫生安全。中方欢迎加强全球团结、协调应对未来大流行病的努力和举措，包括对缔结《全球大流行病条约》等问题进行研讨。中方认为相关举措应在联合国和世卫组织的框架下开展，确保会员国主导和各方共同参与，进一步整合资源，形成合力，以不断完善全球防控机制。

(责编：崔越、刘叶婷)

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