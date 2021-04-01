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中智两国线上交流灾害应急管理经验

2021年04月01日13:13 | 来源：新华社
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　　新华社圣地亚哥3月31日电（记者尹南 张笑然）中国和智利应急管理部门和灾害监测预警领域的官员、专家学者3月31日就各自管理经验和技术进行了线上交流。

　　这一名为“预警、风险监测和应急通信可持续发展的经验和机会”的线上研讨活动由清华大学公共安全研究院与智利内政和公共安全部联合主办。中国应急管理部、中国气象局和智利国家应急办公室、国家预警中心等政府部门代表以及清华大学等机构的专家学者参与交流。

　　与会官员和专家就国家突发事件预警信息发布系统、地震监测与预警、矿山安全监测、多灾种预警系统等课题进行了深入交流。

　　中国驻智利大使牛清报在研讨会上致辞说，长期以来，中智两国在科技以及自然灾害管理领域交流顺畅，合作富有成果。此次研讨会有助于促进两国在公共安全领域相互学习、相互借鉴、共同进步，有助于两国更有效地预警、监测、应对突发灾害，造福两国人民。

　　2020年4月，清华大学与智利内政和公共安全部签署了《关于缔结灾害风险管理合作协议的谅解备忘录》。在该协议框架下，双方已就新冠疫情防控技术和经验、应急管理数字化转型、风险识别方法论、应急资源管理和协调等内容进行了多轮交流对话。

(责编：崔越、刘叶婷)

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