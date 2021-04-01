人民网联合国3月31日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军31日在联合国安理会磋商缅甸问题时呼吁，国际社会应积极推动缅甸各方弥合分歧，找到化解危机的办法。片面施压，鼓吹采取制裁等强制性措施只会激化矛盾，加剧对立，使局势进一步复杂化，不是具有建设性的做法。

张军表示，中方对目前缅甸紧张局势感到关切。暴力和流血冲突不符合任何一方的利益，受害的是缅甸人民。希望缅甸各方保持冷静克制，采取建设性的态度和行动推动当前局势缓和降温。缅甸人民以及外国公民和企业的生命及财产安全都应得到保障，任何袭击行为都不可接受。

张军表示，作为邻国，中方一直密切关注缅甸局势发展，一直积极做缅甸各方工作，一直积极参与安理会有关讨论及达成的共识。中方始终强调，缅甸各方都应负起维护国家稳定和发展的责任，从人民的根本利益出发，坚持通过对话协商，在宪法和法律框架下找到解决危机的办法，维护政治和社会稳定，继续推进国内民主转型。

张军强调，维护缅甸和平稳定符合国际社会共同利益。缅甸如果陷入长期动荡，对缅甸和整个地区都将是灾难。国际社会应当在尊重缅甸主权、政治独立、领土完整和国家统一前提下，加大外交努力，推动缅甸各方弥合分歧。

张军指出，安理会多次重申支持秘书长特使的斡旋调解工作，希望特使切实发挥建设性作用。缅甸是东盟大家庭成员。中方支持东盟秉持不干涉内政和协商一致原则，以“东盟方式”斡旋调停，为缓和缅甸当前事态发挥积极作用。中方注意到东盟国家正在讨论举行特别峰会，希望并相信东盟能为推动解决问题发挥重要作用。

张军表示，作为友好邻邦，中国希望缅甸尽快恢复和平稳定和宪法秩序，继续稳妥推进民主转型进程。中方将继续同缅甸各方保持接触沟通，推动缓和局势。

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