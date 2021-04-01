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瑞典累计新冠确诊病例超80万例

2021年04月01日08:56 | 来源：新华社
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　　新华社斯德哥尔摩3月31日电（记者付一鸣）瑞典公共卫生局31日公布的数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例8441例，累计确诊病例超过80万例，达804886例；新增死亡病例35例，累计死亡病例13465例。

　　据瑞典媒体报道，最初在英国发现的变异新冠病毒目前正在瑞典大部分地区迅速传播，已成为很多地区新增确诊病例的主要原因。此外，最初在南非发现的变异新冠病毒感染病例也在不断增加。

　　瑞典首相勒文当天在新闻发布会上说，当前新冠病毒在瑞典的传播速度处于“非常高的水平”，新增确诊病例快速增加，民众应继续遵守当前的防疫规定。

　　瑞典公共卫生局表示，鉴于疫情严峻，瑞典将延长对餐馆、酒吧、健身房以及商场等公共场所的限制措施，取消相关限制措施的时间不会早于5月初。

　　自新冠疫情暴发以来，瑞典抗疫政策一直相对宽松。随着新一波疫情到来，瑞典确诊病例数和死亡病例数不断攀升，成为北欧疫情最严重的国家。瑞典公共卫生局公布的数据显示，截至31日，瑞典超过112万人接种至少一剂新冠疫苗，超过48万人完成两剂疫苗接种。

(责编：崔越、杨牧)

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