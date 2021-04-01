美国新冠确诊病例近日激增。3月30日发布的疫情数据显示，上周日均新增确诊病例比前一周增加22%。

美国疾病控制和预防中心主任萝谢尔·沃伦斯基29日说，美国近期疫情发展趋势令她“害怕”。

依据约翰斯·霍普金斯大学数据，美国上周日均新增新冠确诊病例6.57万例，比前一周增加22%；单周日均死亡病例在23日创下今年最低值后再度攀升，上周日均死亡病例达到989例。

美国迄今累计确诊病例超过3100万例，累计死亡病例超过56万例，均为全球最多。

沃伦斯基29日告诉微软—全国广播公司记者，最先在英国发现的变异新冠病毒在美传播加剧。尽管美国接种的疫苗眼下对这一变异病毒有效，但如果不阻止疫情蔓延，今后可能出现更麻烦的变异病毒。

美国有线电视新闻网30日报道，以新冠病例减少和疫苗接种推进为由，至少十几名美国州长3月宣布放松防疫限制。

特拉华州州长约翰·卡尼最近宣布，将从4月1日起放宽户外聚会人数和户外场所可容纳人数限制。亚拉巴马州州长凯·艾维的发言人说，艾维打算推动在4月9日取消该州强制口罩令。阿肯色州州长阿萨·哈钦森3月30日宣布，将立即取消强制口罩令。

沃伦斯基说，美国新冠疫情轨迹类似一些欧洲国家几周前的情况，它们在疫情好转时放松防疫举措，但法国、意大利和德国等国家眼下面临新一波疫情，不得不实施新的封锁。

沃伦斯基说，近期疫情发展趋势令人恐惧，但美国 “可以改变这一轨迹”。她说，继续推进疫苗接种同时，仍应采取戴口罩、保持社交距离、经常洗手和避免人群聚集等防疫措施，强化防护。（刘曦）（新华社专特稿）

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