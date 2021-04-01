美国一名高级边防官员3月30日预测，今年抵达美墨边境的非法移民数量可能超过百万，或将加剧美国西南边境的人道主义问题。

美国边防巡逻队副队长劳尔·奥尔蒂斯说，边防巡逻队2月拘押非法移民约10万人，是2019年年中以来拘押人数最多的一个月。更多移民通常会在4月至6月间试图越境入美。

“我们已经开始看到更高的拘押量，单日6000人以上，”奥尔蒂斯说，“边防巡逻队员今年完全有可能面对超过100万（非法移民）。”

路透社报道，美国政府30日允许媒体记者采访边防官员并访问得克萨斯州一处收容非法移民的设施。那里现容纳4100名非法移民，大多数是无监护人陪伴的儿童移民，是新冠疫情前人数的4倍。

边防巡逻队官员奥斯卡·埃斯卡米利亚说，2000多名无监护人陪伴儿童移民已在这处设施待了72小时以上，其中39名儿童受困超过15天，等待被安置到卫生与公共服务部监管的一处庇护所。

数以万计中美洲移民近几个月来艰难跋涉抵达美墨边境。人数激增的原因在于中美洲经济状况差且去年遭遇多场飓风。另外，美国总统约瑟夫·拜登上台后取消前任政府一些针对非法移民的限制措施，令后者抱有获批留在美国的希望。（陈丹）【新华社微特稿】

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