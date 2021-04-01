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气候变暖 日本多地樱花花期提前创纪录

2021年04月01日08:50 | 来源：新华网
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　　日本多地樱花今年盛开时间提前，创政府有记载以来最早纪录。专家认为，气候变化可能是主要原因。

　　京都地方气象台3月26日宣布，当地樱花迎来盛开期。这比最近30年来樱花平均盛开时间提前10天，是日本气象厅1953年开始收集相关数据以来盛开最早的一年。按照气象台说法，自3月16日宣布樱花开花以来，当地没有强冷空气侵袭，最高气温也保持与往年平均水平持平或偏高的状态，因此樱花提前盛开。

　　英国广播公司3月30日报道，大阪府立大学生态气象学研究小组调查京都宫廷资料、日记和诗集等关于赏花的记载，发现樱花记录最早可追溯至公元812年，而历史上当地樱花最早于3月27日迎来盛开，分别发生在1236年、1409年和1612年。另外，数据显示，自1800年以来，京都樱花盛开时间由4月中旬提前至4月上旬。

　　除京都外，日本十多座城市樱花盛开时间也创下当地历史最早纪录。

　　日本气象厅官员说，樱花对气温变化敏感，花期数据可以为气候变化研究提供宝贵数据，而樱花盛开时间提前很可能“是受全球变暖的影响”。

　　气象厅提供日本各地樱花花期信息。这一机构追踪调查日本全境58棵作为观测基准的樱花树花期，发现其中40棵今年已经达到开放鼎盛时期。

　　气象部门今年3月11日在广岛首次观测到樱花品种染井吉野开花，刷新2004年3月19日创下的最早开花记录。

　　气象厅数据显示，京都3月平均气温由1953年的8.6摄氏度升至2020年的10.6摄氏度，而日本全国今年3月平均气温达12.4摄氏度。（王鑫方）【新华社微特稿】

(责编：崔越、杨牧)

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