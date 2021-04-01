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世卫专家组：数据显示国药和科兴疫苗安全有效

2021年04月01日08:26 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔3月31日电 （记者张朋辉）3月31日，世界卫生组织免疫战略咨询专家组表示，中国国药集团和科兴公司提交的两款新冠疫苗的数据显示，其疫苗保护效力符合世卫组织要求，不会对人体造成伤害。

世卫组织免疫战略咨询专家组主席亚历杭德罗·克拉维奥托在当天的记者会上表示，中国国药集团和科兴公司提交的疫苗数据显示，疫苗的保护效力符合世卫组织的要求，两款疫苗的安全性良好，不会对人体造成伤害。

克拉维奥托表示，这两款新冠疫苗从世卫组织获得紧急使用授权后，世卫组织免疫战略咨询专家组将对这两款疫苗提出接种建议，专家组希望在4月底前发布相关建议。

世卫组织最新一期新冠疫情周报显示，全球新冠确诊病例连续5周上升，上周全球报告新增确诊病例超380万例；全球死亡病例连续两周上升，上周死亡病例超6.4万例，比前一周增加5%。世卫组织欧洲区域和美洲区域新冠死亡病例占全球死亡病例的近80%。

另据世界卫生组织实时统计数据显示，截至欧洲中部时间3月31日14时46分（北京时间20时46分），全球报告新冠肺炎确诊病例较前一日增加超50万例，达509746例，全球确诊病例超1亿2787万例，达127877462例；全球报告新冠肺炎死亡病例超279万，达2796561例，较前一日增加8855例。

(责编：于洋、常红)

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