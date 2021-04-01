人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

法国将在本土所有地区执行封闭隔离措施

2021年04月01日07:48 | 来源：新华社
小字号

　　新华社巴黎3月31日电（记者徐永春 唐霁）法国总统马克龙31日宣布，法国将在本土所有地区执行封闭隔离措施，以遏制新冠疫情。

　　马克龙当天发表电视讲话宣布，4月3日起将此前在疫情严重的19个省执行的封闭隔离措施扩大至法国本土所有地区，为期4周。

　　具体措施包括白天日常出行限定在住所方圆10公里以内，只有出售生活必需品的商店可以营业，每日19时至次日6时实施宵禁，加强远程办公，限制跨地区旅行等。

　　马克龙还宣布，4月5日起，法国中小学和幼儿园将关闭并进行网上教学，为期1周；4月12日起，中小学和幼儿园放复活节假期，为期2周；4月26日起，幼儿园和小学恢复到校上课，初中和高中继续网上教学并将从5月3日起逐步复课。

　　马克龙表示，新冠疫苗接种是防控疫情的关键。得益于欧洲疫苗生产提速，法国未来将加快疫苗接种工作。4月16日起，60岁以上的人可预约疫苗接种；5月15日起，50岁以上的人可预约疫苗接种。

　　法国政府网站31日公布的数据显示，截至当天14时，法国过去24小时新增新冠确诊病例59038例，累计确诊4644423例，累计死亡95640例。目前有28463名患者在医院接受治疗，其中5053人处于重症监护中。法国医院重症监护病房收治的新冠患者近期激增，疫情防控形势严峻。

(责编：郝江震、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部