新华社巴黎3月31日电（记者徐永春 唐霁）法国总统马克龙31日宣布，法国将在本土所有地区执行封闭隔离措施，以遏制新冠疫情。

马克龙当天发表电视讲话宣布，4月3日起将此前在疫情严重的19个省执行的封闭隔离措施扩大至法国本土所有地区，为期4周。

具体措施包括白天日常出行限定在住所方圆10公里以内，只有出售生活必需品的商店可以营业，每日19时至次日6时实施宵禁，加强远程办公，限制跨地区旅行等。

马克龙还宣布，4月5日起，法国中小学和幼儿园将关闭并进行网上教学，为期1周；4月12日起，中小学和幼儿园放复活节假期，为期2周；4月26日起，幼儿园和小学恢复到校上课，初中和高中继续网上教学并将从5月3日起逐步复课。

马克龙表示，新冠疫苗接种是防控疫情的关键。得益于欧洲疫苗生产提速，法国未来将加快疫苗接种工作。4月16日起，60岁以上的人可预约疫苗接种；5月15日起，50岁以上的人可预约疫苗接种。

法国政府网站31日公布的数据显示，截至当天14时，法国过去24小时新增新冠确诊病例59038例，累计确诊4644423例，累计死亡95640例。目前有28463名患者在医院接受治疗，其中5053人处于重症监护中。法国医院重症监护病房收治的新冠患者近期激增，疫情防控形势严峻。

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