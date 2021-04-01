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中国援助的第二批新冠疫苗运抵玻利维亚

2021年04月01日06:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社利马3月30日电  拉巴斯消息：中国援助的第二批中国国药集团生产的新冠疫苗30日运抵玻利维亚第三大城市科恰班巴。玻外交部长马伊塔、卫生和体育部长阿乌萨等政府官员以及中国驻玻利维亚大使黄亚中前往机场迎接。

　　马伊塔衷心感谢中国政府和人民向玻援助第二批新冠疫苗，并为玻赴华商业采购注射器等抗疫物资提供大力支持。马伊塔盛赞中国防疫物资在全球广泛应用，中方提供的是生命的疫苗。玻方高度赞赏中方优先向包括玻在内的60多个国家提供疫苗援助，有力支持广大发展中国家抗击疫情，促进疫苗公平合理分配。

　　阿乌萨表示，得益于中方提供的首批新冠疫苗，玻已于上月开启大规模疫苗接种，进展顺利。第二批中国疫苗将优先为60岁以上老年人和面临变异病毒输入威胁的边境居民等高风险人群接种，相信中国疫苗将持续发挥重要作用，保障玻人民生命健康。

　　医护工作者、社会基层组织代表及媒体记者约百人出席疫苗接收仪式。玻国家电视台等主流媒体现场全程直播，高度评价中方疫苗安全可靠，是玻战胜疫情的有力法宝。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月01日 17 版）
(责编：郝江震、白宇)

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