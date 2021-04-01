本报驻俄罗斯记者 殷新宇

统计数据显示，中俄双边贸易额已经连续3年突破千亿美元，中国连续11年成为俄罗斯第一大贸易伙伴。在过去一年里，双方守望相助，共抗疫情，推动经贸、科技创新等领域务实合作逆势前行。

能源贸易：更繁荣

不久前，俄罗斯各大媒体都关注到这样一条消息：俄罗斯政府批准中国石化参与西布尔公司“阿穆尔天然气化工综合体”投资项目。这一项目规模庞大，投资额预计达107亿美元。投产后，俄罗斯最大的天然气加工和天然气化工集群将在远东形成。“中国石化参与这一项目，是俄罗斯具有投资吸引力的又一佐证。”俄政府表示。

经受住疫情考验，中俄双边贸易自去年下半年起逐步回暖，中国在俄外贸中的占比进一步提升。这一成绩的取得与两国在能源、化工和核能等领域的大项目合作密不可分。

2020年12月，中俄东线天然气管道中段投产运营。中国京津冀地区供暖用上了来自俄罗斯的清洁天然气。去年全年，俄罗斯通过东线天然气管道对华输气41亿立方米。“对中国市场的天然气供应超出计划数量，高出合同规定的年供应量。中国市场发展迅速。”俄罗斯天然气工业股份公司总裁米勒称赞东线天然气管道是“俄中两国互利共赢的伟大工程”。

俄罗斯煤炭出口市场近年也在向东转移。2020年，俄罗斯向亚太地区出口煤炭1.22亿吨。《中俄总理第二十五次定期会晤联合公报》明确指出：“支持双方企业按照市场化原则开展煤炭贸易合作。”中国驻俄罗斯大使张汉晖表示，在中俄双方共同努力下，两国煤炭贸易将释放更多发展潜能。

另据俄罗斯卫星通讯社报道，今年2月，俄罗斯万吨液化天然气运输船“克里斯托夫·马哲睿”号首次在这一时段成功通过北极航路东端，将天然气从俄罗斯萨别塔港运输到江苏如东。俄罗斯驻华大使杰尼索夫表示：“毫无疑问，俄罗斯和中国在大型项目的建设性合作，将在2021年继续保持旺盛势头。”

跨境电商：更红火

“新手机信号好，电量足，较大的内存容量支持保存更多照片。我的上一款手机也是中国品牌，用了3年，质量可靠。”在中国电商平台上，一名俄罗斯顾客对新买的中国品牌手机如此评价。

疫情防控期间，在线工作、学习、娱乐需求旺盛。“宅经济”拉动了俄罗斯电子产品销量。2020年，中国制造的智能手机跃居俄罗斯市场销量榜首，其他中国电子产品对俄出口也实现快速增长，笔记本电脑、平板电脑出口分别增长39%和29%。

俄中友好、和平与发展委员会地方合作理事会副主席谢苗诺夫认为，疫情防控常态化下，电子和数字技术在俄罗斯的应用加速发展。“俄中贸易使用新工具、新平台的需求日益扩大。跨境电商等新业态快速发展，将推动俄中双边贸易额继续增长。”

绥芬河、黑河等城市设立了面向俄罗斯的跨境电商综合试验区，进一步推动中俄跨境贸易，电商企业依托区位优势快速发展。借助短视频、直播带货等营销方式，截至去年年末，黑河电商企业“俄品多”销售额近7000万元人民币。

日渐完善的交通和物流设施也为中俄经贸升级创造条件。2020年，两国合作建设的首座“中欧班列”驿站别雷拉斯特物流中心在莫斯科投入运营。

得益于地理优势，作为运输走廊，俄罗斯成为众多中欧班列的途经地和中转地。中欧班列有力支持了中俄双边贸易发展。俄罗斯铁路物流公司发布消息称，2020年从中国经俄罗斯到欧盟的集装箱铁路过境运输量增长55%。俄铁物流总裁德米特里·穆列夫认为：“考虑到运输物流服务市场的发展趋势，2021年运输量将继续增长。”

农贸合作：更“香甜”

最近，中国驻俄罗斯大使馆在网上开展一项名为“我最喜欢的俄罗斯商品”调查。冰激凌、乳制品还有蛋糕、巧克力的受欢迎度靠前。去年的第三届中国国际进口博览会直播带货环节，俄罗斯糖果和冰激凌备受中国消费者青睐，三秒内全部售罄。俄罗斯农业部农产品出口发展中心负责人德米特里·克拉斯诺夫表示，2020年俄罗斯对华糖果出口总额增长20%。

受欢迎的不仅仅是糖果。香肠、肉类、大麦、小麦、植物油、海产品……越来越多的俄罗斯美食摆上中国百姓餐桌。中国商务部数据显示，2020年两国农产品贸易额达55.5亿美元，创历史新高，其中中方进口40.9亿美元，增长13.7%，中国跃升为俄农产品和肉类第一大出口市场。

农产品贸易最能让两国民众切实体会到经贸合作的利好。中俄之间跨境运输体系不断完善，通关便利化水平不断提高，为农产品贸易的进一步扩大打下了基础。记者日前从中国驻俄罗斯大使馆获悉，中俄两国主管部门正在商签新的货物和服务贸易发展路线图，旨在全力提升贸易效能，拓展双向投资和战略性大项目合作。

伴随着中俄经贸关系提质升级，两国务实合作不断深入，俄罗斯高附加值产品对华合作优势日益凸显。中俄科技创新年于2020年正式开启，双方将实施1000多个合作项目，成为两国开展主题年以来最长的合作清单。中俄在新冠疫苗和药物研发生产，以及人工智能、云经济、物联网、大数据等新业态领域合作日益密切。

张汉晖表示，中俄两国经济高度互补，双边经贸关系的强大韧性和巨大潜力决定了疫情的冲击是暂时的，双边经贸合作基本面并未改变，长期向好的合作态势也不会改变，“2021年双边经贸合作将大踏步前进，取得更加丰硕的成果。”

（本报莫斯科电）

《 人民日报 》（ 2021年04月01日 03 版）

(责编：郝江震、白宇)