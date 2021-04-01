新华社日内瓦3月31日电（记者凌馨）世界贸易组织31日发布报告说，去年全球贸易表现好于预期，预计今年全球贸易将持续反弹，今明两年全球货物贸易量将分别增长8.0%和4.0%。

根据世贸组织当天发布的年度《全球贸易数据与展望》报告，从地区看，受美国大规模财政刺激政策等影响，2021年北美将成为拉动全球货物贸易需求的主要地区；亚洲地区的出口货物量预计将增长8.4%，成为全球出口增速最快的地区之一。

报告显示，受新冠疫情影响，2020年全球货物贸易量下滑5.3%，但这一表现好于去年10月世贸组织对全球货物贸易量下滑9.2%的预测。世贸组织认为，关于新冠疫苗的利好消息、多个经济体实施的财政和货币政策、中国等亚洲经济体实施有效疫情管控措施并遏制经济下滑等因素，提振了全球贸易需求，避免了全球贸易陷入更加严重的衰退。

具体而言，2020年亚洲地区成为唯一一个货物贸易出口量维持正增长（0.3%）的地区，而中国成为全球最大的出口国和仅次于美国的第二大进口国，其进出口贸易量分别占全球总量的11.5%和14.7%。

世贸组织警告说，尽管全球贸易短期前景较为积极，但贸易复苏的地区性差异、服务贸易的持续疲软以及新冠疫苗在全球尤其在贫穷国家的延迟接种等因素将增加全球贸易前景的不确定性，而未来疫情发展仍将对贸易复苏构成最大威胁。

世贸组织总干事奥孔乔-伊韦阿拉在当天的新闻发布会上说，保持国际市场开放对各经济体从这场危机中复苏至关重要，而在全球范围内快速和公平地接种新冠疫苗是强劲和持续复苏的先决条件。

她表示，如果大量人群和很多国家无法获取足够新冠疫苗，就会抑制全球经济增长，并可能逆转全球卫生和经济复苏方向。国际社会必须充分利用贸易的力量，扩大获取疫苗的可能性。

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