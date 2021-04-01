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世卫专家组：国药和科兴提交数据显示疫苗安全有效

2021年04月01日00:27 | 来源：新华社
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　　新华社日内瓦3月31日电（记者刘曲）世界卫生组织免疫战略咨询专家组3月31日说，中国国药集团和科兴公司提交的两款新冠疫苗的相关数据显示，其保护效力符合世卫组织要求，不会对人体造成伤害。

　　世卫组织免疫战略咨询专家组当天召开记者会。专家组主席亚历杭德罗·克拉维奥托在记者会上表示，两家中国公司提交的疫苗数据清楚表明，它们的保护效力符合世卫组织要求，即“疫苗效力约为50%，最好接近或高于70%”。这两家公司提交的数据也显示了两款疫苗的安全性，它们不会对人体造成伤害。

　　克拉维奥托表示，国药和科兴两款新冠疫苗首先需从世卫组织或其认可的监管机构获得紧急使用授权，尔后世卫组织免疫战略咨询专家组将对这两款疫苗提出使用建议，专家组希望在4月底前发布相关使用建议。

　　世卫组织发言人玛格丽特·哈里斯本月早些时候表示，国药和科兴的两款疫苗可能很快获得世卫组织紧急使用授权。

　　世卫组织此前已将紧急使用授权给予3款新冠疫苗，分别为美国辉瑞制药公司和德国生物新技术公司联合研发的疫苗，英国阿斯利康制药公司和牛津大学联合研发的疫苗，以及美国强生公司旗下杨森制药公司研发的疫苗。

(责编：郝江震、白宇)

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