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斯里兰卡总统迎接首批中国援斯新冠疫苗

2021年03月31日23:35 | 来源：新华社
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　　新华社科伦坡3月31日电（记者唐璐）中国政府援助斯里兰卡新冠疫苗31日运抵斯里兰卡科伦坡班达拉奈克国际机场，斯里兰卡总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨率领多名部长前往机场迎接。

　　在机场举行的疫苗交接仪式上，中国驻斯里兰卡大使戚振宏与斯里兰卡负责药品生产、供应和监管的国务部长贾亚苏马纳分别代表两国政府签署疫苗移交证书。随后，戚振宏向戈塔巴雅正式移交这批疫苗。

　　戈塔巴雅当天通过社交媒体发文，感谢中国领导人及中国人民在抗击疫情的国际合作中将斯里兰卡置于优先位置。

　　戚振宏在仪式上致辞说，中国援斯疫苗的到来再次彰显了两国和两国人民深厚的兄弟情谊，再次践行了中国领导人关于中国疫苗作为全球公共产品的指示精神，再次昭示了团结互助是早日战胜疫情、构建人类卫生健康共同体的必由之路。面对新冠疫情，两国政府和人民患难与共、互施援手、携手并肩，共筑抗疫长城，巩固和升华了中斯友谊。

　　贾亚苏马纳表示，中国这次向斯捐赠疫苗是斯中友谊的非常重要的里程碑。他代表斯里兰卡政府感谢中国政府和人民自疫情暴发以来向该国提供的巨大而宝贵的援助。

　　据悉，中国政府此次向斯里兰卡捐助的新冠疫苗是由国药集团中国生物生产。3月20日，斯里兰卡国家药品监管局批准国药集团新冠疫苗在该国紧急使用。随后，斯政府表示愿将全体在斯中国公民纳入免费接种计划。

(责编：郝江震、白宇)

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