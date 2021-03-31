新华社努尔苏丹3月31日电 全球连线：中国共产党的实践不断向世界彰显社会主义制度的优越性——哈萨克斯坦人民党中央委员会书记瑟兹德科夫谈中共百年

新华社记者张继业

中国共产党人带领中国人民经受住诸多历史考验，铸就辉煌伟业。“在这一过程中，中国共产党（带领中国取得的成就）不断向世界彰显社会主义制度的优越性。”哈萨克斯坦人民党中央委员会书记奥尔扎斯·瑟兹德科夫日前在努尔苏丹接受新华社记者专访时谈到中共百年历史，并作出这一评价。

2021年是中国共产党成立100周年。瑟兹德科夫说，在中国共产党的领导下，中国人民在70多年前推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山，建立新中国；在40多年前开启了改革开放进程，取得经济建设巨大成就；如今，在新的历史时期，中国人民又完成了消除绝对贫困的艰巨任务。

“在中国共产党的带领下，人口占世界五分之一的中国消除了绝对贫困，还助力其他国家开展减贫工作。”瑟兹德科夫说。

在瑟兹德科夫眼中，中共中央总书记习近平是一位世界级领导人，“他提出的人类命运共同体理念和共建‘一带一路’倡议为人类指明了未来的发展方向”。

瑟兹德科夫说，中国在国际舞台上以友好的姿态贡献了广受欢迎的东方智慧。中国践行平等互利、相互尊重的对外政策，注重发展伙伴关系。在许多领域都是世界的榜样。

在瑟兹德科夫看来，中国共产党之所以能带领中国人民铸就辉煌伟业，“秘诀就在于中国共产党与民众之间的血肉联系：来自人民，团结人民，为了人民”。

瑟兹德科夫说，去年新冠疫情肆虐的时候，在西方国家还在为采取哪种防控措施而争吵不休时，中国共产党和中国政府坚持人民至上、生命至上，团结民众，成功遏制疫情的蔓延。这种做法才是真正意义上对每个生命个体的尊重。中国共产党团结人民的能力，是西方国家政党无法相比的。

他说，相比于西方政治人物，中国领导人都有在基层长期工作的经历，他们深知人民疾苦，了解人民诉求。因此，中国共产党能够全心全意发展经济，大刀阔斧同腐败作斗争，努力实现资源合理分配，让人民共享发展成果。

瑟兹德科夫说，哈萨克斯坦人民党代表团曾多次实地参观中国消除贫困的示范村庄，对中国人民日益提高的福祉和生活水平印象深刻。“生活幸福的中国人民对待邻居友好、开放，中国领导人的智慧为地区繁荣作出贡献，我为哈萨克斯坦是中国的邻国而感到荣幸。”

(责编：郝江震、白宇)