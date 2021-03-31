人民网北京3月31日电 （记者李琰）联合国驻华系统与亚洲基础设施投资银行（亚投行）3月29日在京共同主办一场对话会，邀请联合国可持续发展行动网络领导委员会主席、美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯围绕“可持续发展目标行动十年与不断变化的全球格局”主题展开交流。

来自政府、外交领域、智库和商界的与会者以线上和线下结合的形式共聚一堂，讨论中国卓越的经济和社会进步，以及中国与国际社会共享发展成果和经验。主办方希望该对话能增进国内外，特别是非洲大陆，对于中国践行联合国2030年可持续发展目标议程的了解。

“中国指明了一条可行之路，即如何在短时间内实现实质性转变以增进人民福祉。中国有能力、也理应在实现可持续发展目标方面担任决定性的领导角色。”萨克斯在主题发言中指出。

萨克斯强调，中国需要关注现存挑战，包括巩固脱贫成果、缩小城乡差距以及推进2060年实现碳中和承诺所需的必要转型。

萨克斯指出：“这是一个庞大的议程，要控制不平等、确保不让任何人掉队，并解决多重环境挑战。我们需要一种新的发展策略，一个更加全面、基于全球的、考虑长远目标的战略。我认为在制定此类战略方面，中国是佼佼者。”

杰弗里·萨克斯教授进行视频主题发言

这场对话也探讨了联合国如何在快速变化的全球格局中重新定义与中国的合作、未来的机遇与挑战。

“我们正朝着实现可持续发展目标努力。我们共聚一堂、交流意见、探讨前景，这是一个重要的时刻。”联合国驻华协调员常启德在欢迎致辞中表示。

联合国驻华协调员常启德致辞

与会者认为，中国在国际舞台上扮演着愈发重要的角色。比如，中国对共建“一带一路”的国际融资和基础设施项目提供了重要支持。

“中国不仅是在用语言，更是在用实际行动践行多边主义。”亚投行行长金立群表示，可持续发展目标至关重要，希望亚投行可以通过践行其“简洁、廉洁、清洁”的核心价值观，进一步推动可持续发展。

亚投行行长金立群和杰弗里·萨克斯教授连线交流

博鳌亚洲论坛秘书长李保东指出：“新冠肺炎疫情告诉我们，单打独斗是行不通的。多边主义仍然是未来的方向。我们拥有同一个地球、同一个未来。我们必须站起来、团结一致采取行动。”

在喀麦隆驻华大使马丁·姆帕纳看来，在南南合作的精神之下，中非合作不仅能让非洲国家受益，同时也能为中国带来好处，这是双赢合作。联合国能够成为此中的连接者。

“若想实现联合国2030年可持续发展目标，每个国家都必须合作。这不仅仅是政府的任务，也是整个社会要完成的任务。”挪威驻华大使白思娜表示。

商务部国际经贸关系司司长余本林表示，商务部希望能与联合国驻华系统一道努力，加强南南合作。

外交部国际经济司副司长黄昳扬指出，“携手合作，我们将大有作为。”

此外，来自农业农村部、国家粮食和物资储备局、国家国际发展合作署和中国国际跨国公司促进会的嘉宾出席活动。

(责编：苏缨翔、吴成良)