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叙利亚问题国际会议与会各方承诺出资62亿美元用于人道援助

2021年03月31日20:19 | 来源：新华社
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新华社布鲁塞尔3月31日电（记者陈文仙）为期两天的叙利亚问题国际会议30日闭幕，与会各方承诺将为叙利亚人道主义援助提供约53亿欧元（约合62亿美元）资金。

本次会议由欧盟委员会和联合国共同举办，以视频方式举行，来自全球约50个国家和30个国际组织的相关代表和负责人参加会议。

欧盟委员会负责危机管理的委员亚内兹·莱纳尔契奇在30日会议结束后宣布，在本次会议上与会各方承诺为叙利亚和接收叙利亚难民的邻国提供53亿欧元的人道主义援助，其中11.2亿欧元（约合13.1亿美元）来自欧盟委员会，26亿欧元（约合30亿美元）来自欧盟成员国。

莱纳尔契奇还表示，国际性的银行和金融机构承诺为叙利亚人道主义援助提供70亿美元的低息贷款。

联合国副秘书长洛科克说，本次会议筹集的援助资金远低于联合国提出的100亿美元援助目标。

联合国秘书长古特雷斯在视频讲话中表示，10年来叙利亚人民经历了死亡、流离失所和贫困，“事情正在变得更糟，而不是更好”。他说，今年叙利亚境内有1300多万人需要人道主义援助。

从2017年起，欧盟委员会和联合国每年共同举办一次主题为“支持叙利亚和地区未来”的会议，旨在为叙利亚危机寻求解决方案。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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