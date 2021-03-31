新华社巴黎3月31日电（记者徐永春）法国总统府30日晚发布新闻公报说，法国总统马克龙、德国总理默克尔当天与俄罗斯总统普京举行视频会晤，共同讨论了新冠疫情防控和地区热点问题，并对在疫苗方面开展合作的可能性进行了讨论。

公报说，法德俄领导人讨论了当前的疫情形势，表示将根据俄罗斯“卫星V”新冠疫苗在欧洲药品管理局的审核进度，在疫苗方面开展“可能的”合作。

欧盟目前已经批准4款新冠疫苗的使用，但疫苗接种进度不及英国和美国。英国阿斯利康制药公司对欧盟的疫苗交付量远少于订购量，引发欧盟及成员国不满。德国政府26日说，一旦欧洲药品管理局批准俄罗斯研发的“卫星V”新冠疫苗投入紧急使用，德国将考虑使用这款疫苗。

公报还说，会晤认为，俄罗斯应致力于维护乌克兰东部地区停火，并在遵守明斯克协议的基础上找到摆脱危机的出路。在伊朗核问题方面，法德俄领导人同意加强协调开展对话，并使伊朗尽快重新遵守其承诺。

此次会晤还涉及了俄反对派人士纳瓦利内、白俄罗斯局势和利比亚局势等问题。

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