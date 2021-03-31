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蒙古国新冠肺炎疫情加剧 宣布更严格防控措施

2021年03月31日19:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网乌兰巴托3月31日电 （记者霍文）鉴于新冠肺炎疫情加剧，蒙古国政府会议3月31日决定，在现行疫情防控高度戒备状态的基础上，自4月3日至18日对部分行业采取限制措施，期间餐厅、影院、健身房、疗养院、培训中心等停止营业，大型集贸市场周六日不营业，商场、超市每日营业至20时，禁止5人以上的聚集活动等。

会议决定，为尽快恢复本国经济，蒙古国政府暂不实施此前卫生部和紧急情况委员会提出的4月3日至18日提升防控级别的建议。当日，蒙古国总统巴特图勒嘎致函政府，建议不要提升疫情防控级别。

蒙古国新冠肺炎确诊病例连续多日不断攀升，日增最高超过500例，并有向地方蔓延之势。据蒙卫生部消息，过去24小时，新增新冠肺炎确诊病例377例，累计8447例（约占全国人口0.25%）；治愈出院95例，累计治愈4920例；新增死亡2例，累计死亡12例。除首都乌兰巴托外，色楞格、达尔汗乌拉、后杭爱等9个省均有新增病例。

蒙政府会议当日决定，力争5月1日前为首都100万市民接种新冠肺炎疫苗。据蒙卫生部统计数据，自2月23日至3月30日，全国已接种新冠肺炎疫苗超30万剂次。蒙古国计划7月前为全国60%的人口（约201万人）接种新冠肺炎疫苗。

(责编：苏缨翔、吴成良)

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