新华社利雅得3月30日电 （国际观察）结伴前行 中国与中东国家续写合作新篇章

新华社记者胡冠

3月24日至30日，国务委员兼外长王毅应邀对沙特、土耳其、伊朗、阿联酋、巴林进行正式访问并工作访问阿曼。七天访问六个中东国家，这创下了中国外长一次访问最多中东国家的纪录。访问期间，中方提出关于实现中东安全稳定的五点倡议，与六国在促进地区和平稳定、开展多边务实合作、携手打造中阿命运共同体等领域达成共识。

分析人士认为，中国与中东国家的关系建立在相互支持共同繁荣的基础上，双方共同打造更加全面深入的合作平台，为未来关系发展续写精彩新篇章。

成果丰硕

访问期间，中方提出关于实现中东安全稳定的五点倡议，包括倡导相互尊重、坚持公平正义、实现核不扩散、共建集体安全、加快发展合作等内容。该倡议为近现代饱受大国博弈和地缘争夺之苦的中东地区实现地区安全稳定提供中国智慧，彰显新时代中国中东外交的格局理念，为中东实现安全稳定注入正能量。

中方的倡议得到了中东国家的普遍欢迎和积极响应。沙特阿拉比亚电视台网站等主流媒体在醒目位置刊登中方倡议内容并给予积极评价。巴勒斯坦外交部发表声明，感谢中方倡议。土耳其外长恰武什奥卢表示，土方赞赏中方提出实现中东安全稳定的倡议，愿同中方在中东问题上加强沟通协调。

此次访问中，除在维护地区安全领域外，中方还与中东六国深化多方面共识，包括将继续在彼此核心利益上坚定相互支持；以高质量共建“一带一路”为牵引，促进双方务实合作提质升级；继续反对将新冠疫情政治化，抵制将疫苗标签化等。

分析人士指出，中方高举多边主义旗帜，捍卫国际公平正义，始终强调尊重各国主权独立和民族尊严，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，中方的倡议主张为深化中国与中东国家关系发展提供了坚实保障、拓宽了合作领域，中东国家也欢迎中国在中东事务中发挥更大作用。

合作紧密

中国在2021年启动“十四五”规划实施，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。在访问期间，中东六国均高度评价中方发展成就，并对深化与中国的务实合作充满期待。分析人士认为，中国与中东国家经济互补性强，合作意愿强烈。多个中东国家都公布了各自的发展战略规划，中国与这些国家实施发展战略对接，将能形成双方优势互补、互利共赢的大格局。

土耳其总统埃尔多安表示，土方期待推动土“中间走廊”计划和“一带一路”倡议对接，深化互联互通、基础设施建设、投资等领域合作，促进双边贸易平衡发展，推动使用本币结算。

伊朗德黑兰大学亚洲研究中心主任哈麦德·瓦法伊认为，伊朗与中国深化合作将为世界和平与安全发挥建设性作用。

沙特国际贸易专家法瓦兹·阿里米表示，中方表示愿同沙方共同推动中国-海合会自贸区尽早建成是“过去十年来最好的消息”。他认为，这对海湾国家意义重大，既能为海湾国家与其他国家或地区达成类似协议提供范例，也会使海湾国家从中国所在的其他经济合作机制中获益。

构建中阿命运共同体

中国与阿拉伯国家友好交往的历史源远流长。双方一直在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，在探索自主发展道路中始终结伴同行。中国稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国的地位，中阿合作亮点纷呈。

2020年，中阿贸易额近2400亿美元；中国自阿拉伯国家进口原油2.5亿吨，占同期中国进口总量的一半。中阿共建“一带一路”重点项目复工复产有序推进，5G、大数据、人工智能、航空航天等高新技术合作方兴未艾，中国产品、中国技术、中国标准在地区认可度不断提升。巴林政治分析人士萨阿德·拉希德表示，中国是世界第二大经济体，与中国加强合作是推动巴林发展进程的积极途径。阿曼媒体也对与中国合作表达了信心与期待。

中阿也是并肩抗击疫情的好战友。阿联酋主流媒体《联邦报》刊文指出，中国与阿联酋在新冠疫苗上的合作是全球抗击新冠疫情的重大事件，反映了两国的深厚友谊和广阔合作前景，推动最终战胜疫情的国际合作不断深入。

志存高远构建中阿命运共同体，脚踏实地发展中阿战略伙伴关系。王毅在结束访问之际接受媒体采访时表示，中阿要以实现融合发展为基础，对接彼此发展战略，巩固能源全产业链合作，深化高新技术合作，提升金融投资和自贸安排水平，促进规则标准衔接。同时，双方要以促进中阿民心相通为保障，用好中阿合作论坛等机制，深化青年、文化、教育、旅游等交流合作，厚植世代友好根基。 （参与记者：高文成、郑思远、涂一帆）

(责编：苏缨翔、杨牧)