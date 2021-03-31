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非洲累计新冠确诊病例超419万 部分国家收紧防疫措施

2021年03月31日16:38 | 来源：新华社
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新华社卢萨卡3月30日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心3月30日发布的数据显示，非洲累计新冠确诊病例4196440例，累计死亡112265例，累计治愈3755847例。为避免复活节假期民众聚集导致疫情反弹，部分国家宣布收紧防疫措施。

南非总统拉马福萨30日晚发表全国电视讲话时说，为应对复活节小长假可能引发的第三波疫情，南非调整了部分防控措施，其中包括在4月2日至5日有条件暂停酒类销售以及限制宗教聚会人数等。

拉马福萨说，过去两周，南非单日新增确诊病例稳定在1200例左右，入院治疗和死亡病例数都在减少。2月中旬以来，已有25万名医护人员接种新冠疫苗，预计3个月内可为全部医护人员完成接种。南非计划在5月中旬开展第二阶段接种工作，届时全国将有2000个接种点。

博茨瓦纳总统新冠疫情防控特别工作组30日宣布，为了限制民众在即将到来的复活节假期期间大量出行，从当天起开始限制跨区旅行，将只允许执行任务的工作人员跨区旅行，已经出行的民众需要申请单向旅行许可证返回居住地。

津巴布韦政府向中国购买的第二批新冠疫苗30日下午运抵津首都哈拉雷。据介绍，这批疫苗全部为科兴疫苗，将用于津第二阶段疫苗接种工作。截至29日，津巴布韦已有69751人接种新冠疫苗，其中11859人接种两剂疫苗。目前津政府共批准使用4款疫苗，包括中国的国药疫苗和科兴疫苗、俄罗斯的“卫星V”疫苗和印度的Covaxin疫苗。

卢旺达卫生部长达尼埃尔·恩加米杰30日在记者会上说，卢旺达将从4月2日起为民众接种第二剂新冠疫苗。目前卢旺达共有29万人接种了第一剂阿斯利康疫苗，5.1万人接种了第一剂辉瑞疫苗。因辉瑞疫苗对储存的温度条件要求更高，因此主要为首都民众接种。

肯尼亚卫生部30日公布的统计数据显示，肯累计确诊病例132646例，累计死亡2147例，累计治愈92290例。目前，肯尼亚已为130575人接种新冠疫苗，并计划在6月前为120多万人接种。（执笔记者：赵宇鹏；参与记者：吕天然、张玉亮、荆晶、黎华玲、张改萍、滕军伟）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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