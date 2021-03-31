新华网无锡3月31日电（常博深 肖月）“维护亚洲和平稳定与发展繁荣，让中日两国人民都过上幸福安宁的生活，符合中日双方及亚洲地区国家的共同利益，也是共同的期盼。”中国人民对外友好协会会长林松添，近日在接受新华网专访时这样表示。

3月26日，中国人民对外友好协会会长林松添参加无锡中日樱花友谊林纪念活动。 新华网 常博深摄

林松添近日参加了2021无锡国际赏樱周暨中日樱花友谊林建设34周年纪念活动。他在活动间歇接受了新华网专访表示，“樱花源于中国，发展于日本，是中日人民友好的象征。我们借助樱花这个载体，邀请大家共赏樱花，见证中日友好的成果。我们相聚在这里，既是对长谷川清巳等长期致力于中日友好事业的中外人士表达敬意，也是向日本人民表明中方致力于中日友好事业的坚定意志和决心。”

林松添说，无锡有1千多家日本企业、2千多日本人，长三角地区更是日本企业投资合作的主要高地。对日本企业来说，中国社会稳定，市场巨大，购买力日增，基础设施建设一流，政府有为，市场有效。日本企业既是中国改革开放的参与者、贡献者，也是受益者。欢迎他们继续参与中国高质量发展。

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