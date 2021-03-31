晓鹿

国务委员兼外交部长王毅中东六国之行受到各界广泛关注。不少国内外媒体评论，在安克雷奇同美国交锋之后，中国外长接连接待俄罗斯外长并访问中东，意在扩大中国的朋友圈，反制美国施压。其实，把王毅出访都看成是冲着美国去的有些言过其实，但王毅此次中东之行确实时机特殊。从访问成果看，也确实把中国与中东国家关系向前推进了一大步。可以说，中国在中东的朋友圈日益巩固，这从四个方面得到充分体现。

第一，中东国家欢迎中国深入中东。中东向来是大国角逐的舞台。中东国家也长期遭受大国地缘竞争的冲击和影响，并付出了沉重代价。因此，中东国家对于域外大国介入始终抱有很强的戒心和疑惧。但中国却不同，地区国家对于中国在中东事务中发挥更大作用普遍持欢迎态度。这次王毅访问中东，提出实现中东安全稳定的五点倡议，得到沙特、土耳其、伊朗、阿联酋等地区国家的一致支持和响应。这说明，中国在中东是得人心的，中国的中东政策是立得住的。究其原因，就在于中国同美欧等大国不同，中国没有控制中东的意图，中国鼓励、支持中东国家坚持独立自主，走出一条符合自身国情的发展道路。王毅提出的五点倡议，核心就是支持中东国家秉持主人翁态度，摆脱外部施压干预，构建起符合地区需要、兼顾各方合理关切的安全架构。在地区国家眼中，中国是向善的力量，中国进入中东不会危害地区国家安全，只会促进地区争端的和平解决，当然会受到欢迎。

第二，中东国家认可中国疫苗。一些西方政要和媒体把中国生产的新冠疫苗视为外交博弈的工具甚至是“威胁”，试图为中国疫苗的研发使用设置障碍。尽管中国疫苗目前在国内外接种数量都超过上亿剂，安全性和有效性得到充分展示，但关于中国疫苗的负面报道在西方媒体中仍然不时出现。在此背景下，中东国家对中国疫苗的认可和支持令人瞩目。阿联酋、巴林等国率先开展中国灭活疫苗国际三期临床试验，120多个国籍、5万多名志愿者参与，创造了疫苗试验的世界纪录。土耳其总统、巴林王储等政要亲自接种中国疫苗，以实际行动对中国疫苗投出信任票。地区国家领导人赞赏中国疫苗挽救了众多生命，足以载入史册。中东国家是务实的，在他们看来，不管中国的还是西方的疫苗，只要能预防疫情就是好疫苗。王毅访问中东期间，各国都感谢中方提供疫苗支持，希望与中方继续开展疫苗合作。阿联酋还和中方合作设立了中国疫苗的灌装生产线。西方可能对此感到紧张，其实大可不必。只要西方国家愿意提供疫苗，中东国家也会欢迎，就看西方何时采取行动了。

第三，中东国家反对西方抹黑中国。王毅出访正值美欧等国借口涉疆问题对中国出台所谓制裁措施之际。所到之处，王毅都介绍了中方在涉疆问题上的立场，也赢得了中东各国的理解支持。沙特等阿拉伯国家和伊朗都明确表示涉疆问题是中国内部事务，反对西方干涉中国内政。土耳其也明确表示不会参与任何反华行动，不允许在土境内出现针对中方的暴恐行径，与西方划清界线。中东国家在涉疆问题上力挺中方，实质上反映出中国和中东国家在人权观上同西方存在分歧。西方所谓“人权高于主权”以及打着人权旗帜干涉别国内政的做法遭到中国和中东国家一致反对。沙特、阿曼等国领导人表示，没有任何国家比其他国家优越，也没有任何国家有权对别国指手画脚。中国的治疆政策得到穆斯林人口占主体的中东国家有力支持，这充分说明公道自在人心。西方借涉疆问题抹黑中国的嗓门再大，充其量也只是自说自话。对中方来说，该反制反制，该藐视藐视。任凭风吹浪打，我自岿然不动。中国有这个底气和定力。

第四，中东国家都愿和中国交朋友。这次王毅访问的中东六国，既有沙特这个阿拉伯世界的领头羊，也有土耳其、伊朗这样的地区大国，相互之间的关系错综复杂，有的还存在尖锐矛盾。一次访问把这些国家都串起来，而且都受到对方热烈欢迎、取得积极成果，恐怕只有中国能够做到。这表明，中国的中东政策是客观公正的。中国不搞拉一派打一派，而是为实现中东和平稳定、促进中东发展繁荣尽心尽力。因此，中国在中东能够做到不背包袱，广受欢迎。中国同中东国家关系未来发展前景令人期待。

（作者系国际问题观察员）

(责编：于洋、常红)