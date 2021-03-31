当中国国内渐入深夜，许多人进入梦乡，当地时间3月30日16时（北京时间30日22时），世界卫生组织在日内瓦在线举行新闻发布会，正式发布中国—世界卫生组织新冠病毒溯源联合研究报告。这份中国—世卫组织新冠病毒溯源研究报告包含了从国际专家团队与中方的合作细节、到开展溯源研究的方法和数据、再到病毒可能的来源分析等各方面的详尽内容——尽管这份报告仅仅是世卫组织召集的这场对新冠病毒进行全球溯源工作的其中一部分。

中国—世界卫生组织新冠病毒溯源联合研究报告封面。

新冠病毒溯源工作广受关注。美西方一些人试图将病毒溯源这个科学问题政治化，放出“实验室泄露”“中国不配合溯源工作”等论调。就在本次报告发布前夕，一些西方媒体还以解读“剧透”的报告内容等方式，无中生有抹黑中国。因此，中国—世界卫生组织新冠病毒溯源联合研究报告的发布，尤其引人注意。今年1月14日至2月10日，17名中方专家和17名外方专家组成联合专家组，分为流行病学、分子溯源、动物与环境3个工作组，在武汉开展了为期28天的全球溯源研究中国部分工作，在此基础上撰写了研究报告。报告英文版本长达120页。

3月30日在瑞士日内瓦拍摄的世界卫生组织总部办公大楼的入口。新华社记者陈俊侠摄

正名信息一：没有证据得出“武汉华南海鲜市场是新冠病毒最初来源地”的结论

报告称，虽然发现武汉许多早期病例与华南海鲜市场有关联，但也有许多病例与其他市场有关，还有些早期病例与任何市场都没有关联，因此，尚不能得出武汉华南海鲜市场在疫情初期中的作用或如何将感染引入市场的确切结论。

来自荷兰的玛丽安·科普曼斯博士回答记者提问。视频截图

来自荷兰的玛丽安·科普曼斯博士表示，武汉华南海鲜市场的病毒基因序列与其他序列并不一致，提示一些传播链条尚待发掘。

正名信息二：新冠病毒“极不可能”通过实验室传人，武汉3家病毒实验室运营良好

新闻发布会上，据专家们介绍，根据现有科学证据和发现，联合专家组对新冠病毒引入人类4种传播途径的可能性进行了定性风险评估，并用“极不可能”“不可能”“可能”“比较可能”“非常可能”5个层级评价。

新华社发

报告认为，新冠病毒“可能至比较可能”从原始动物宿主直接传人，“比较可能至非常可能”经由中间宿主引入人类，“可能”通过冷链食品传人。而对于一些人宣扬的“实验室泄露”的阴谋论，报告称，通过实验室事件传人“极不可能”。

自疫情发生以来，西方一些政客和媒体就不断制造武汉病毒实验室泄露的谣言。直到报告发布前夕，美国有线电视新闻网（CNN）还在报道美国疾控中心前主任罗伯特·雷德菲尔德关于实验室泄露的观点。此次专家报告对此做了详细调查。来自澳大利亚的专家多米尼克·德怀尔就此做了详细介绍。根据报告，2019年之前，全球实验室没有保存与新冠病毒基因相近的病毒的记录，武汉的3家病毒实验室都运营良好，疫情之前，实验室人员血液样本也显示没有人感染新冠病毒。“我们与没有根据的怀疑、观点、理论保持距离，因为我们不能将那些东西当作系统性的方法来验证病毒来源的假说。”国际专家组组长彼得·安巴雷克说。

彼得·安巴雷克介绍报告内容。视频截图

正名信息三：世卫专家肯定中方对新冠病毒溯源的支持

此前，就这次联合专家组的中国之行，一些西方媒体恶意抹黑，称“中国不配合病毒溯源工作”。零时差工作室记者注意到，30日的新闻发布会上，世卫组织专家对高度评价中方对全球病毒溯源工作的支持。多位外方专家正面回应和深情讲述，让这等谣言不攻自破。

“我认为报告的篇幅、材料的数量、报告的结果分析和数据，本身就已经说明了合作的程度。如果没有与中国同事强有力的良好合作，我们只能得到一份成果有限、很单薄的报告。”彼得·安巴雷克在新闻发布会上发出由衷感慨。彼得·安巴雷克在介绍报告内容时多次提到中国专家为全球溯源研究中国部分工作所做的细致准备和贡献。他说：“感谢中国为我们的工作提供便利，中国方面收集了大量数据，与我们共同进行分析，并克服困难安排行程。”这里特别值得一提的是，报告提到虽然国际专家们在这28天的前14天里因防疫要求处在隔离中，但他们并没有像一些西方政治势力所炒作的那样在“干等着”，而是一直在与中方的专家通过视频会议等方式交换着大量的重要科学信息。

发布会结束时，美国专家彼得·达萨克感谢中国专家组与国际专家组的合作和努力，在那一个月期间，中外专家夜以继日工作，是“一个难得的经历”。他还特意对武汉人民表达了衷心的感谢，以及武汉民众对国际专家组工作的支持。他表示，国际专家组的到来让武汉再次站在聚光灯下，也让武汉人民回忆起抗击疫情的艰难时刻，但是武汉人民接纳了调查组，并积极支持专家组的工作。

美国专家彼得·达萨克博士回答记者提问。视频截图

下一步溯源工作怎么做？世卫专家报告发出郑重提醒

30日的发布会上，专家们还对下一步溯源工作，向全球作出了重要提醒和强烈呼吁。 一是呼吁调查其他国家的潜在早期传播“是重要的” 专家组还有两个重要发现：一是应该重视其他国家和地区的早期传播病例。报告说，专家组查阅了不同国家刊发的新冠病毒早期传播病例的研究，这些研究显示新冠病毒传播一般比最初的确诊病例早数周，一些阳性样本甚至早于武汉发现的首个病例，说明其他国家存在病毒早期传播的可能性。报告认为，对早期新冠病毒的潜在传播进行研究是非常重要的。二是在2019年12月前，武汉没有发生大规模新冠病毒传播事件。专家组查看了新冠疫情暴发前两个月武汉市233家医疗机构7.6万多份呼吸道疾病病例记录，认为这些病例中没有任何一例由新冠病毒感染引起。

二是病毒溯源必须依照科学指引

对于后续新冠病毒溯源工作，专家报告建议，包括继续在全球范围内寻找可能的新冠病毒动物宿主，加大对圈养野生动物的检测，继续对相关冷链进行追溯研究，成立全球专家组以支持病毒溯源联合研究等。世卫组织总干事谭德塞在一份声明中表示，中国—世界卫生组织新冠病毒溯源研究联合专家组的工作加深了人们对新冠病毒的认识，这份报告是一个重要的开始，但不是研究的结束。当前仍然没有找到新冠病毒的源头，必须继续依照科学指引进行溯源研究。

3月30日在瑞士日内瓦拍摄的世界卫生组织总部办公大楼。新华社记者陈俊侠摄

世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安说，病毒溯源问题就像一幅巨大的“拼图”，专家组在武汉的工作只是其中一些“小板块”。

（零时差工作室出品，记者：张朋辉）

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