新华社北京3月31日电 《经济参考报》3月31日刊登周武英撰写的《富时罗素“拥抱”中国国债的多重含义》。文章摘要如下：

北京时间3月30日，富时罗素最终确认将中国国债纳入富时世界国债指数，自今年10月29日开始生效，将在36个月内分阶段完成纳入。这意味着中国债券将悉数纳入彭博巴克莱全球综合指数、摩根大通全球新兴市场政府债券指数和富时世界国债指数这三大全球投资者主要跟踪的债券指数。

正如富时罗素公告所言，这一决定反映了富时罗素对中国市场改革巨大成就的肯定。尽管国际环境依然错综复杂，但国际投资者对于中国经济长期健康发展、金融持续扩大开放仍然充满信心。

富时罗素“拥抱”中国国债，具有多重含义，同时也是一个各方多赢的结果。

对于国际债券市场而言，纳入中国国债将有助于完善目前债券指数的包容性。以富时世界国债指数为例，目前这一指数所涵盖的债券发行人以美国、日本和欧洲国家为主。在确认纳入中国国债后，目前富时罗素已经将印度和沙特阿拉伯加入观察名单，未来也有可能纳入，这将使这一指数构成更为合理，更有代表性。

对于国际投资者而言，全面的金融开放持续提高了中国金融市场的吸引力，在全球负利率程度加剧的背景下，中国国债收益率处于相对较高的水平，为他们带来了可观的回报。2020年以来暴发的新冠疫情仍在全球持续蔓延，国际金融市场波动加剧，人民币债券市场将成为国际投资者分散投资的重要选项，成为其良好的“避风港”。

对于中国市场而言，被纳入国际主流指数将长期利好国内债市。渣打银行此前预计，中国国债开始纳入富时世界国债指数后一年内，中国债市将有望获得1300亿美元至1560亿美元的资金流入。

随着境外投资者配置中国债券的步伐加快，更多外资长期资金的进入，将促进国内债市投资者多元化，进一步增强国内债市流动性和运行稳定性，并有利于国内资本市场双向开放，进一步强化中国债券市场的国际地位，也有利于人民币国际化的推进。

对于中国整体经济发展而言，更多境外投资者参与到中国债券市场中，有利于完善资产定价机制，同时有利于市场资金的合理配置，充分发挥支持实体经济的功能。

(责编：艾雯、刘叶婷)