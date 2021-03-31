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哈萨克斯坦单日新增1663例新冠肺炎确诊病例 多地发病率显著升高

2021年03月31日14:15 | 来源：人民网-国际频道
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人民网努尔苏丹3月31日电 （记者周翰博）根据哈萨克斯坦卫生部发布的数据，哈全国30日新增1663例新冠肺炎确诊病例。截至目前，累计确诊病例达到244981例，康复219094例，死亡3046例。此外，该国29日新增82例核酸检测结果成阴性，但具有新冠肺炎症状的肺炎病例（疑似病例）。自2020年8月至今，此类病例累计登记50525例，死亡688例。

统计数据显示，哈全国3个直辖市和14个州前一日全部出现新增确诊病例，其中单日新增病例较多的地区包括：最大城市阿拉木图（526例）、首都努尔苏丹（356例）、阿拉木图州（191例）。按照疫情形势评估模型，目前，哈全国有5个地区属于疫情“红区”，分别是努尔苏丹、阿拉木图、阿特劳州、阿克纠宾州和西哈萨克斯坦州。

哈卫生部部长阿列克谢·崔30日对媒体表示，过去2周哈国内新冠肺炎疫情发病率大幅升高。以阿拉木图为例，单日新增确诊病例数已从2月份的约100例升至3月份的约500例；首都努尔苏丹的单日新增确诊病例也从2月份的大约100增至目前的约350例。

(责编：于洋、常红)

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