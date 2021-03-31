新华社联合国3月30日电 中国常驻联合国副代表戴兵30日在联合国安理会刚果（金）问题视频公开会上发言，呼吁国际社会继续支持刚果（金）和平稳定。

戴兵说，当前，刚果（金）局势总体保持稳定。同时，刚国内政坛变化，东部地区暴力活动持续升级，人道形势面临严峻挑战。国际社会应继续支持刚果（金）和平稳定，根据刚方需要给予切实帮助。

他强调，刚果（金）执政联盟刚刚经历重组，当务之急是要组建一个包容各方、反映民意的新政府，确保国家重大议程顺利推进。刚果（金）东部冲突延宕数十年，暴力活动和族群冲突仍时有发生。武装团伙近期公然袭击联合国车队，造成意大利驻刚果（金）大使和随行人员不幸丧生。这一事件再次表明，只有从冲突根源入手，综合运用安全与发展手段，开展地区合作，才能破解暴力冲突的恶性循环。

他说，受暴力活动升级、公共服务缺乏、新冠肺炎和埃博拉疫情影响，刚果（金）人道形势严峻。国际社会要加大援助力度，为刚果（金）人道响应计划提供充足资源，帮助抗击疫情，缓解当地人民的艰难处境。根据刚果（金）实际需求，帮助刚果（金）增强自主发展能力。

戴兵表示，中方始终与刚果（金）人民坚定站在一起，将同国际社会一道，为刚果（金）和平发展作出积极贡献。

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