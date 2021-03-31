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爱尔兰宣布分阶段放松新冠防疫措施

2021年03月31日14:11 | 来源：新华社
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新华社都柏林3月30日电（记者张琪）爱尔兰总理马丁30日晚宣布一项分阶段放松新冠疫情防控措施的计划。

根据这一计划，即日起，满足以下条件者在室内见面时无需戴口罩和保持2米社交距离，即已接种第二剂新冠疫苗且接种时间超过两周者，见面双方分属不超过两个家庭。

此外，从4月12日起，政府将允许人们在本地或在离家20公里以内自由走动；允许两个家庭以内的成员在户外聚会；允许住宅等建设项目恢复施工。另外，所有中小学生可返校上课。从4月19日起，恢复部分爱尔兰传统体育项目的训练。从4月26日起，重新开放室外体育设施、动物园以及历史遗址等室外参观景点，但游乐场不得开放；允许儿童在户外锻炼和上舞蹈课，但有人数限制且不能有身体接触；将参加葬礼的最高人数由原来的10人调高至25人等。

马丁在当日举行的新闻发布会上表示，从5月4日起，政府还将考虑推出其他放松疫情管控的措施，但要视情况而定。

爱尔兰从去年12月24日以来一直处于最高级别的5级疫情防控状态，要求人们原则上不得离家5公里以上，所有非生活必需的零售店和绝大多数室内公共设施必须关闭。目前除本次宣布的放松措施外，其他5级防控措施继续有效。

爱尔兰卫生部30日晚公布的数据显示，该国累计确诊新冠病例235444例，累计死亡4681例。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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