3月30日，一名行人走过位于美国华盛顿的国际货币基金组织总部大楼。新华社发（沈霆 摄）

新华社华盛顿3月30日电（记者许缘 高攀）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃30日表示，全球各经济体复苏速度不均衡，中国和美国正成为全球经济复苏的两大引擎。

格奥尔基耶娃当天参加美国外交学会在线研讨会时表示，得益于额外的政策支持和发达经济体广泛接种新冠疫苗，全球经济复苏基础更加坚实。但各经济体内部和地区之间的复苏前景正呈现“危险的分化”。当前重要的是确保脆弱经济体拥有公平的疫苗接种机会，使经济复苏更具包容性和可持续性。

这是3月30日在美国华盛顿拍摄的国际货币基金组织总部大楼。新华社发（沈霆 摄）

格奥尔基耶娃指出，中国和美国在全球经济复苏中的引擎作用越趋明显。根据IMF的预测，到2021年年底，中美两国国内生产总值将远超疫情前水平，而全球能实现该目标的经济体屈指可数。

展望未来，格奥尔基耶娃认为，全球经济复苏仍面临极高的不确定性，主要取决于新冠疫情的发展情况，包括疫苗接种进度和新冠病毒变异情况。同时，新兴经济体、低收入和脆弱经济体财政政策空间进一步收窄，获取疫苗的渠道更少，或成为全球经济复苏的制约因素。

格奥尔基耶娃建议，各经济体应出台更强劲的政策帮助经济均衡复苏，包括集中精力摆脱疫情危机、积极开展跨境合作。同时，应继续支持劳动力市场复苏、加大对中小企业的扶持、为脆弱经济体提供更多帮助，以及加大在基础设施、教育和健康等方面的投资，使经济更绿色、更智慧和更具包容性。

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