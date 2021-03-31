3月30日，外交部发言人华春莹主持例行记者会。彭博社记者提问：中方说美国在新疆煽动动乱有什么证据？

外交部发言人 华春莹：上周五我们播放了一段视频，美国前国务卿鲍威尔办公室主任是当年亲自参与策动伊拉克战争的人，他亲口承认了。这至少说明美方有作案动机。至于美方到底有没有这么做，我想这个问题最好交给美方来回答。请美方澄清：美方的意图那么直白，但到底做了些什么？怎么做的？你们很擅长做调查报道，欢迎你们对这个事情做一个连续跟踪的调查报道。

一个显而易见的例子是，美方宣布撤销对“东伊运”恐怖组织的认定。我记得上次视频里，那位加拿大网络大咖达尼埃尔·邓布里尔也说过，这不是明摆着支持纵容恐怖主义、恐怖组织吗？美方企图在新疆制造动乱、从内部拖垮中国，而当他们发现其目的实现不了的时候，就开始另想辙，于是连对雪白的棉花也进行抹黑。

对于这些，我相信大家其实是有判断的，只不过现在有些人不愿意承认、正视这个现实。但我觉得，面对铁一样的事实，还是应该拿出良知、勇气，正视现实，看清事实。（总台央视记者 吴汶倩 孔禄渊）

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