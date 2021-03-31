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国际锐评丨“谣言流水线”盯上新疆棉花，美西方不为人权为霸权

2021年03月31日13:46 | 来源：央视新闻客户端
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当前，美西方一场针对中国新疆棉花的闹剧正在上演。有些欧美企业基于所谓“强迫劳动”谎言，声称不用新疆棉花。这些行为的背后，其实是美西方“谣言流水线”的最新操弄。

这些声称拒用新疆棉花的企业称，它们的决定是基于“瑞士良好棉花发展协会”（BCI）的判断做出的。关于这个组织，外界已经进行了不少起底。它表面上是一家非政府组织，背后金主实际是美国实施对外渗透的重要机构之一——美国国际开发署。这就不难理解，该组织为何无视其上海代表处提交的“新疆项目点从未发现一例‘强迫劳动’”的实地调查结果，而选择采纳反华智库“澳大利亚战略政策研究所”的虚假报告作为所谓判断依据了。

事实上，回顾近年来美西方炮制的一系列涉疆谎言以及据此对中国施加的所谓“制裁”，就会发现，将新疆棉花与“强迫劳动”挂钩，依然是一个熟悉的“谣言流水线”产品：先由反华势力资助的学者、智库凭空捏造出所谓涉疆报告；无论报告多么错漏百出或危言耸听，BBC等西方主流媒体都照搬引用，大肆炒作；反华组织推波助澜；政客以此为由推动对华制裁……

新疆棉花采收

显然，这条“谣言流水线”上的操作者，故意无视这样的事实：新疆棉花生产早已高度机械化，根本不需要大量采棉工。数据显示，2020年新疆棉花机械采摘率已达70%。而且，新疆采棉已经进入“互联网+”时代，种植户可以通过手机App足不出户订购机器采摘服务。那些谣言制造者难道是说新疆“强迫机器劳动”？

作为新疆的支柱产业，棉花业对改善当地民众生活发挥了重要作用，成为维吾尔族聚居地区民众的主要收入来源。西方政客一边假惺惺地“关心”新疆民众的人权，一边却想方设法将新疆棉花“隔绝”在国际供应链之外，打压那些雇佣新疆少数民族员工的中外公司，简直是对“人权”的莫大讽刺。

正因此，新疆棉纺工人在近日一场新闻发布会上愤怒地说，西方人士没有实地考察，就发起对新疆棉纺织业的抵制，就是想砸掉新疆棉纺织工人的饭碗。

实际上，在这一算计背后，美西方势力有着更深的图谋。

众所周知，新疆曾是中国暴恐多发地区。得益于中国行之有效的治疆政策，新疆过去四年多再也没有发生一起暴恐事件，当地经济社会发展和民生改善取得了前所未有的成就。2020年，新疆历史性地消除绝对贫困，GDP增长3.4%，高于全国1.1个百分点。

但是，那些唯恐新疆不乱、害怕中国发展的西方反华势力坐不住了。他们将黑手伸向新疆棉花，就是企图借此损害维吾尔族民众发展和就业机会，破坏新疆反恐成果，继续给中国发展制造安全挑战。日前，加拿大著名视频博主丹尼尔·邓布里指出，美国一些政客为了实现自己的地缘政治利益，正走在支持恐怖主义的道路上，而这也是他们一贯的伎俩。

显然，涉疆问题的本质与人权无关，而是反分裂和反暴恐问题。那些盯上新疆棉花的美西方政客关心的也不是人权，而是自身的霸权，为此不惜助纣为虐、破坏全球反恐大局。

中国已经不是100年前的中国。近期，中方针对美英欧加基于谎言的所谓制裁进行了坚决反制。美西方政客不要低估中方维护国家主权、安全与发展利益的决心，不要在错误的路上越走越远。一切推行霸权主义的强盗行径，必将走进历史的死胡同！（国际锐评评论员）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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