中国日报网3月30日电 3月24日以来，H&M等部分西方企业因为所谓“抵制”新疆棉花引火上身。美籍作家、中国与全球化智库高级研究员马意骏（Mario Cavolo）近日在《中国日报》刊文称，中国已经觉醒了，面对西方一些不断抹黑和诽谤中国的言行，中国人民保持沉默的日子一去不复返。

美籍作家马意骏评论文章截图

文章说，面对持续不断的诽谤，中国无法继续沉默。像《圣经》里说的那样“有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打”，这种保持沉默和谦卑的日子已经一去不复返。

在人权和自由方面，享有安全和追求更好生活的权利听起来很有吸引力。但是，有些人却认为他们的个人权利比其他任何东西都重要，这种恶性新自由主义思想的标志，往往会导致混乱和不稳定。

原因何在？如果你认为有权做你想做的任何事，仅仅因为你认为这是对的，结果却是你践踏着别人的权利去维护自己的权利。

在中国，不缺这样的故事。

2018年，杜嘉班纳(Dolce &Gabbana)等公司付出了惨痛的代价才明白这一点。当时，杜嘉班纳在上海一场时装秀上发布华裔模特用筷子吃意面的宣传视频，视频充斥着对中华文化的轻蔑和嘲讽，该品牌也受到中国消费者的抵制。

此外，包括达美航空和美国航空在内的几家外国航空公司，以及时尚零售商Zara也因为错误地将中国台湾省称为一个“国家”而不是中国的一部分而陷入麻烦。

文章认为，中国消费者的抵制行为并非小题大做。

“我们不要忘记，这些全球品牌聘请信誉卓著、价格昂贵的公关机构，将‘信息’传达给公众。所以很自然的，受众会认为全球品牌不会犯愚蠢的错误，他们传播的这些信息也不会是西方宣传攻势的一部分。”

然而，从抵制H&M和耐克的消息来看，外国品牌似乎永远无法感受中国消费者的情绪。

首先，他们不知道，新疆维吾尔族人口在2010年至2018年里增长了25%，维吾尔族之所以蓬勃发展，是因为他们享受的优惠政策。但是，这样的消息并不能阻止别有用心的人继续诬蔑和妖魔化一切中国的东西。

H&M的一些高管认为，基于虚假指控的“官方”声明就可以撇清自己。一方面，该公司受益于中国消费者，另一方面，却完全不相信中国的声明，新疆的维吾尔族棉农不是奴隶劳工。也许，H&M真的认为，中国就像当年的美国黑人奴隶那样被强迫在棉花种植园工作。

但是，中国人民和中国政府再也不能容忍这些侮辱。

中国已经驳斥了这些不实指控，政府对一些英国的政客和组织实施制裁完全正当。中国网民现在也站起来捍卫中国，反对虚假新闻和虚假指控的传播者。

文章最后说，中国不再是那个忍气吞声的国家。事实上，现在的中国已经是全世界最安全、最稳定、最成功和最有能力的国家。

(责编：艾雯、刘叶婷)