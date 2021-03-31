人民网北京3月31日电 （记者龚鸣）中国联合国协会3月30日在北京举办后疫情时代绿色复苏国际研讨会。联合国机构官员、中外专家学者等120余人以线上线下结合的方式参会，从全球环境治理和全球经济治理的角度，探讨后疫情时代的发展方向。与会专家认为，面对疫情带来的多重冲击，国际社会应捍卫以联合国为核心的国际体系，加强多边主义合作，维护经济全球化，推动世界经济实现绿色复苏。

“新冠肺炎疫情是一个转折点，抗疫合作为人类打开一扇窗户，让我们看到开展多边主义合作的潜力。没有协调一致的行动，世界无法实现绿色复苏。”联合国驻华协调员常启德表示，为实现这一愿景，各国需要强烈的政治意愿、正确的公共政策和良好的伙伴关系，让政府机构、公私部门都参与进来，改变传统发展方式。结合中国绿色发展经验，常启德说，中国强调保护绿水青山，在环境保护方面展现出战略眼光，可以在全球起到引领作用。联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会将在中国昆明召开，对可持续发展具有至关重要的意义。

美国加利福尼亚州—中国气候研究院主任戴凡介绍了美中地方政府在应对气候变化方面的合作。2013年，中国国家发展与改革委员会与加州签署谅解备忘录，寻求减少温室气体排放等方面的合作，加州还与广东、江苏、四川等省开展深入具体的低碳发展合作。戴凡表示，在当前形势下，应对气候变化是美中合作的重要机遇，在零排放电动车、工业领域减排、建筑能效等方面，双方开展合作将给全世界带来福祉，也能促进两国地方层面更多的绿色合作。

面对疫情困境和复苏难题，与会专家表达了对发展中国家的关切，呼吁推动全球治理体系更加公正合理，加强在联合国框架内的多边合作，促进人类可持续发展。

北京大学国际关系学院副院长、教授张海滨表示，在应对全球气候变化、实现绿色复苏等议题上，联合国发挥着不可替代的作用。全球环境治理需要加强联合国的作用，关注最贫穷最弱势群体的需求，大国尤其应当承担责任。他认为，低碳技术研发需要国际合作，通过低碳技术转让避免技术鸿沟，可以让更多发展中国家享有清洁能源、实现低碳发展。

联合国贸易与发展会议全球化和发展战略局局长理查德·科祖尔—赖特指出，实现更好的复苏、打造更具韧性的经济，世界需要强有力的多边机制。必须捍卫以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，给予更多国家发言权，重塑人们对多边主义的信心。

与会专家认为，自由贸易和投资遭遇单边主义、保护主义的掣肘，给全球治理等带来不利影响。中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕表示，面对全球治理赤字，中国维护多边贸易体制，积极参与世界贸易组织改革，推动完善更加公正合理的全球经济治理体系。全球治理不应被政治化，只有畅通贸易和投资，才能为全球经济实现健康、包容、均衡、可持续增长提供更多动力。

科祖尔—赖特说，贸易自由与发展问题息息相关，应该引起更多关注。中国在经济转型、提升发展能力、摆脱极端贫困等方面取得重要成就，还通过共建“一带一路”向发展中国家提供发展援助、开展合作项目，带动其他国家经济发展，这些机遇对于实现联合国2030年可持续发展议程至关重要。中国提出构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，对当下也具有十分重要的意义。

中国联合国协会会长、中国人民外交学会会长王超表示，疫情进一步暴露出全球治理中不公平、不合理等深层次问题，应对气候变化和落实联合国可持续发展目标面临严重困境。推动实现后疫情时代绿色复苏越来越成为全球新共识，是实现高质量发展的应有之义，也是应对气候变化的必由之路。中国正以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领，在推动高质量发展中促进经济社会全面绿色转型。中国已宣布提高国家自主贡献力度，将与各方一道，进一步深化应对气候变化国际合作，推动落实联合国可持续发展目标，推动构建人类命运共同体。

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